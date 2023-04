테슬라 기가팩토리 한국으로? 덩달아 새만금 유치 기대감

(워싱턴=연합뉴스) 진성철 기자 = 미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 인근 영빈관에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자를 접견하고 있다. 2023.4.27 [공동취재] zjin@yna.co.kr

윤석열 대통령이 미국 방문 중에 일론 머스크 테슬라 최고경영자를 만나면서 기가팩토리(테슬라 전기차 통합 공장) 한국 유치가 가능할지 주목된다. 특히 2차 전지 산업 집적화와 부지 확보 등에 용이한 새만금 유치와 관련해서도 기대감이 나온다.

윤 대통령은 미국 국빈 방문 중인 26일(현지 시각) 워싱턴DC 블레어하우스에서 머스크 회장을 접견했다. 윤 대통령은 기가팩토리 한국 유치를 요청했다. 윤 대통령은 “한국은 최고 수준의 제조 로봇과 고급 인력들을 보유하고 있다”면서 “테슬라사가 기가팩토리를 운영하는 데 최고의 효율성을 거둘 수 있는 국가”라고 강조했다.

윤 대통령은 테슬라가 한국에 투자한다면 입지, 인력, 세제 등을 적극 지원하겠다며 ‘코리아 포더 넥스트 기가팩토리(Korea for the Next Gigafactory)’라는 제목의 책자도 직접 전달하기도 했다.

머스크 회장은 “한국은 기가팩토리 투자지로서 매우 흥미롭고 여전히 최우선 후보 국가 중 하나”라며 “한국을 방문할 기회가 있을 것”이라고 답했다.

기가팩토리는 테슬라의 전기차를 만드는 초대형 생산공장이다. 미국과 중국 상하이에 거점을 두고 있고, 최근 한국을 포함한 인도네시아 등 아시아 지역의 새로운 기가팩토리 후보지를 물색 중으로 알려졌다. 윤 대통령은 지난해 11월에도 머스크 CEO와의 화상면담에서 기가팩토리 입지로 한국을 선택해 줄 것을 언급하기도 했다.

현재 국내에서는 새만금 등이 테슬라의 기가팩토리 유치 후보지로 꼽히고 있다. 특히, 전북 도내에 이미 테슬라에 조향, 제동장치 및 차체 등 부품을 납품하는 기업이 있을뿐 아니라, 새만금 용지 및 인센티브 등이 매력적으로 작용할 수 있다는 분석이다.

정부 관계자는 “경쟁력 있는 부품업체를 보유한 국가인만큼, 테슬라 입장에서도 매력적인 투자처”라고 말했다.

