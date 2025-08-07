고창군, 청년특화주택 공모 선정…청년 공공임대주택 40호 공급

청년주거정책 ‘트리플크라운’ 달성…청년이 머무는 고창 만든다

고창군, 청년특화주택 조감도. 사진제공=고창군

고창군이 국토교통부 주관 ‘2025년 상반기 청년특화주택 공모사업’에 최종 선정되면서 청년 주거안정을 위한 공공임대주택 40호를 새롭게 공급한다. 이로써 고창군은 ‘터미널 도시재생 혁신지구’, ‘신활력산단 일자리연계형 공공임대주택’에 이어 ‘청년특화주택’까지 확보하며, ‘심덕섭표 청년주거정책 3관왕(트리플크라운)’을 달성했다.

7일 고창군에 따르면 이번 공모 선정으로 국비 약 32억원을 확보했으며, 총 사업비 약 100억원을 들여 고창읍 교촌리 87번지 일원에 청년특화 공공임대주택을 조성할 계획이다. 대상지는 기존 군청 뒤편, 옛 관사 및 어린이집 터로, 행정기관과 생활편의시설에 가까워 청년 거주지로 최적의 입지를 자랑한다.

건물은 지상 5층 규모로 전용면적 45.54㎡의 투룸형 주택 40호가 들어서며, 입주자들의 소통과 여가를 위한 공용 회의실, 휴게 라운지, 옥상정원 등의 커뮤니티 공간도 함께 조성된다. 단순한 거주 공간을 넘어, 창의적 활동과 공동체 삶이 가능하도록 설계된 것이 특징이다.

이번 사업은 민간위탁 없이 고창군이 직접 시행·운영하는 방식으로 추진된다. 지자체가 전면에 나서는 만큼, 지역 수요에 맞는 세심한 정책 집행이 가능하고, 장기적으로는 안정적인 청년 주거 생태계 구축에 기여할 것으로 기대된다.

군은 앞서 LH가 추진하는 ‘터미널 도시재생 혁신지구’ 사업을 통해 210호의 공공임대주택을 확보했고, ‘신활력산단 일자리연계형 공공임대주택’으로 200호를 확보한 바 있다. 이번 청년특화주택 40호 공급으로 고창군의 청년주거정책은 전국 기초지자체 중에서도 손꼽히는 성과를 거두고 있다는 평가다.

심덕섭 고창군수는 “이번 청년특화주택은 청년들에게 실질적인 주거 대안을 제공하는 것은 물론, 지역에 활력을 불어넣는 전환점이 될 것”이라며 “청년이 머무르고 돌아오는 고창, 청년이 자립하고 꿈꿀 수 있는 고창을 만들어 가겠다”고 강조했다.

고창군은 앞으로도 청년층의 눈높이에 맞춘 주거·일자리·문화 정책을 유기적으로 연계해, 지방소멸 위기에 대응하는 지속가능한 청년정책을 확대해 나갈 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지