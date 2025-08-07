자임추모공원 유족들 "어느 곳도 책임 지려고 하지 않습니다"

7일 예정된 유족 설명회, 전북도가 일방적으로 취소

유족들 "추모권 지켜 달라"⋯도 "뚜력한 대책 없어"

7일 전주시 자임추모공원에서 유가족들이 대책회의를 하고 있다. 조현욱 기자

“내 가족을 보는데 남의 허락을 받아야 합니다. 추모관을 폐쇄하는 지경까지 왔는데 전주시와 전북도는 잘못이 있음에도 어느 곳도 책임을 지려고 하지 않습니다. 유족들은 부아가 치밀 뿐입니다.”

7일 오후 2시 전주시 효자동에 위치한 자임추모공원 2층 휴게실. 가족들을 안치한 30여명의 유족들은 치밀어 오르는 화를 간신히 참고 있었다. 당초 이날 회의는 전북도에서 유족 설명회 및 5자회담(전북도, 전주시, 유가족, 자임, 영취산)을 개최하려 했다. 그러나 휴게실에는 유족 외에는 아무도 나타나지 않았다.

유족 공동대표 A씨는 “유족설명회를 전북도에서 일방적으로 취소했다”며 “이 문제는 빚을 가지고 있던 자임에 대한 법인허가를 지자체들이 해준 것 자체가 문제인데 지자체들은 전혀 책임을 지려는 모습을 보이지 않고 있다”고 주장했다.

그러면서 “자임과 영취산 간의 싸움에 유족들만 피해를 보고 있다. 세간에는 추모관이 8~9월 정도에 폐쇄가 된다는 말이 공공연하게 돌고 있다”며 “유족들은 저희의 추모권을 지켜주고 유골을 안전하게 지켜달라는 것 뿐이다”고 강조했다.

자임추모공원은 납골당 소유권 일부가 자임에서 유한회사 영취산으로 넘어간 이후 진흙탕 싸움이 지속되고 있다. 이 과정에서 영취산 측은 지난 5월 27일 수도·전기 등을 끊고 납골당을 폐쇄했다. 이후 유족들은 법인 소유권을 둘러싼 다툼에서 안치된 유골들에 대한 피해를 막아달라며 전북도청에서 1인 시위 및 근조화환을 설치하는 등 투쟁을 이어가고 있다. 자임추모공원에는 1800여구의 유골이 안치돼 있다.

공동대표 B씨는 “영취산 측에서 처음엔 자신들이 법인을 설립해 운영할 수 있게 도와달라는 식으로 말했으나 지금은 전주시나 전북도가 자임추모공원을 매입할 수 있게 도와달라는 식의 뉘양스로 이야기하고 있다”며 “납골당 문제가 해결되지 않으면서 유족들만 계속 피해를 입게 된다. 하루빨리 책임감을 가지고 문제를 해결해 달라”고 호소했다.

이와 관련 전북도 관계자는 “관계부서와 2~3차례 회의를 가졌으나 뚜렷한 대책을 찾지는 못했다”며 “건실한 법인에게 운영을 맡기는 것이 가장 좋을 것 같지만 지금으로써는 힘든 상황이고, 영취산 측이 가지고 있는 12억 가량의 저당이 법인허가에 문제가 되는 것으로 알고 있다. 유족대표와 두차례 면담을 했으나 대책이 크게 진전된 게 없어 나중에 진전된 부분이 있을때 설명회를 하려고 했다”고 말했다.

자임 측 관계자는 “터무니없는 금액을 요구해 해결을 못했던 것이다”며 “자금을 조성해 유족들의 피해가 없도록 최선을 다하겠다”고 답변했다.

전북일보는 영취산 측 입장을 듣기 위해 수 차례 전화하고 문자메시지를 남겼으나 답을 받지 못했다.

