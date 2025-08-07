[줌]고창 멜론의 진심, ‘만석꾼’ 농부 김귀덕·최재화 부부의 땀과 철학

고창 황토에서 피어난 행복메론… 실패 딛고 ‘만석’을 나누는 부부 농사 이야기

김귀덕, 최재화 부부 멜론 농장에서 한 컷. 사진제공=박현표

“만석을 나누고 싶어서 ‘만석꾼’이라 이름 지었어요.”고창군 상평길에 위치한 ‘만석꾼 농장’은 단순한 멜론 판매처가 아니다. 농사 철학과 가족의 땀, 그리고 지역의 땅이 만들어낸 진심 어린 농장의 이름이다. 김귀덕·최재화 부부는 이곳에서 레드메론, 머스크메론, 칸탈로프메론 등 다양한 품종의 멜론을 재배하며, 고창 멜론의 품질과 가치를 끌어올리고 있다.

이들 부부는 2011년 본격적으로 멜론 하우스 농사에 뛰어들었다. 고창읍 상평길에서 김귀덕 대표가 1500평을, 남편 최재화 씨는 공음면 고향 땅에서 3400평 규모의 하우스를 운영하며 각자의 방식으로 ‘행복멜론’을 키우고 있다. 수확철은 연 3회. 3월 정식 후 7월 수확, 추석용 멜론은 7월 정식 후 9월 수확, 가을멜론은 8월 초 정식해 11월 중순에 출하한다.

실패 속에서 길어올린 노하우… 부부의 역할 분담이 열쇠

지금의 안정된 시스템 뒤엔 뼈아픈 실패가 있었다. 2015년, 500평 규모의 농장이 바이러스에 전멸당했다. “농진청이 샘플만 채취하고 뚜렷한 대응이 없었어요. 그때는 정말 눈앞이 캄캄했죠.” 김 대표는 당시를 떠올리며 “직접 모종부터 키워야겠다는 결심이 지금의 체계를 만들었다”고 말한다. 현재는 김귀덕 대표가 모종 육묘, 물 관리, 판매, 고객 체험을 담당하고, 최재화 씨는 정식부터 수확까지 재배 전 과정을 총괄한다.

하우스 1동(200평)에 약 1000주의 멜론을 심고, 이 중 900여 개를 수확한다. 3개입 1박스 기준 평균 판매가는 약 3만 원. 소득보다는 품질과 신뢰가 먼저라는 이들은 SNS를 활용한 성장일지 공유와 직거래를 통해 소비자와의 신뢰를 구축해가고 있다.

‘행복멜론’엔 가족의 삶이 담겨 있다

부부는 대학 시절 만나 결혼했고, 현재는 1남 3녀를 키우며 농장을 함께 일군다. 농사 외에도 남편은 2000년부터 농기계센터를 운영해왔고, 김귀덕 대표는 2004년 미용실을 열며 다방면에서 일해온 경험이 농사 경영에 녹아 있다. “여자가 농기계를 다루는 기술도 남편한테 배웠어요. 지금은 땅이랑 기계랑, 사람까지 다 다루게 됐죠.” 김 대표는 웃으며 말한다.

만석꾼 농장에는 계절근로자 3명이 함께 일하고 있다. 여름철에는 오전 일찍과 해 질 무렵 작업을 집중하고, 한낮인 12~15시에는 휴식을 취한다. “사람이 쉬어야 농사도 잘되죠. 근로자들과의 신뢰도 덕분에 일이 술술 풀립니다.”

초보 농부에게 전하는 멜론 농사의 팁

김귀덕·최재화 부부는 멜론 재배의 핵심을 다음과 같이 정리한다.“넓은 간격, 적은 수확, 깊은 정성.”모종은 38센티미터 간격으로 심고, 모종을 매달아키우는 지주식 방법이다. 곁순을 적절히 제거해 영양이 분산되지 않도록 하며, 벌을 이용한 자연수정을 유도하고 있다. 한 줄기에 1개 열매만 남기는 것도 고품질 멜론의 비결이다.

또한 온도와 습도 조절을 통해 병해충 예방을 강화하고, 무엇보다 ‘판매 전략’을 사전에 세우는 것이 경제적 손실을 막는 열쇠라고 부부는 강조한다. “농사는 팔 때까지 끝이 아니에요. 맛있게 키워놓고 썩히면 아무 소용 없죠.”

황토와 진심이 빚은 고창의 ‘행복메론’

고창의 황토는 유기물 함량이 풍부하고 배수가 뛰어나 멜론 재배에 최적지다. 이런 자연 조건 위에 김귀덕·최재화 부부의 땀과 철학이 더해져 ‘행복메론’이 완성된다.

김 대표는 “고창 멜론이 전국에서 인정받는 날까지 멈추지 않고 배우고, 키우고, 나누겠습니다. 멜론을 통해 진짜 ‘만석’을 함께 나누고 싶어요”라고 말했다.

