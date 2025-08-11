익산시농민회 “이춘석, 국회의원직 사퇴하라”

"주식 차명거래 의혹은 국민 신뢰 배신행위" 즉각 사죄 촉구

이춘석 의원. [연합뉴스 자료사진]

익산시농민회가 주식 차명거래 의혹을 받고 있는 이춘석 국회의원의 의원직 사퇴를 촉구했다.

농민회는 11일 성명을 통해 “익산의 농업과 농민을 지켜 온 익산시농민회는 지역사회의 한 구성원이자 농민을 대표하는 단체로서 이춘석 국회의원의 충격적인 본회의 중 주식 차명거래 의혹에 대해 깊이 분노하고 규탄한다”면서 “익산시민과 국민 앞에 즉각 사죄하고, 국회의원직에서 물러나야 한다”고 주장했다.

특히 “국회의원으로서 국민을 대표하는 중대한 직무 수행 시간에 그것도 차명 계좌를 이용해 주식을 사고팔았다는 의혹은 정치 윤리를 넘어 국민 신뢰에 대한 명백한 배신행위이며, 거래된 주식이 이춘석 의원이 몸담고 있는 국정기획위원회 경제2분과의 주요 정책 영역과 직결된 종목이라는 점에서 명백한 이해충돌”이라며 “공직자가 공적 권한과 내부 정보를 사적인 이익을 위해 이용했다면, 이는 단순한 실수가 아닌 공직의 책임을 헌신짝처럼 내던진 중대한 범죄행위”라고 성토했다.

이어 “민주당에서 제명되고 법사위원장직에서 물러난 것으로 정리될 수 있는 문제가 아니다”라며 “철저한 수사를 통한 법적 책임 규명은 당연하며, 무엇보다 익산시민과 국민 앞에 사죄하고 의원직을 사퇴하는 것이 자신을 4번이나 당선시켜 준 지역민과 국민에 대한 최소한의 도리이고 마땅히 정치인이 취해야 할 책임 있는 자세”라고 역설했다.

