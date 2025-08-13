전주시, 4개 중소기업 '바이전주 우수상품' 신규 인증

씨엠에프엔비 전주콩나물 해장육수팩. /전주시

전주 4개 중소기업이 '바이전주(BUY전주) 우수상품' 신규 인증을 받았다.

전주시는 13일 소부당의 카스텔라·딸기·초코 생크림 치즈떡, 에프엘컴퍼니의 저세상 직화불닭발, 씨엠에프엔비의 한생원 전주콩나물 해장육수팩, 고감한지엔페이퍼의 고궁애창 한지창호지 등 6개 제품을 바이전주 우수상품으로 인증했다고 밝혔다.

전주시는 이들 중소기업에 바이전주 우수상품 인증서와 인증마크를 교부하고, 각종 국내외 전시회·박람회 참가를 지원할 계획이다. 또 전주시 중소기업 육성자금 지원사업을 통해 최대 3억 원, 3.5%의 이차보전도 지원한다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 "바이전주 우수상품 선정기업이 전국에서 인정받는 기업으로 성장하도록 홍보, 판로 지원 등 기업 경쟁력 강화 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.

한편 올해 8월 기준 전주 46개 중소기업, 67개 제품이 바이전주 우수상품으로 인증받았다.

