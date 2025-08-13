전북 고령층 취업자 수 증가 '껑충', 청년층은 '엉금'

지난달 65세 이상 37만 2000명, 전북 전체 취업자수 37.2%

올해들어 취업자 매달 상승, 20·30대 청년층보다 빠른 속도

고령층 증가 속도 월등히 빨라⋯7개월 만 6만 7000명 늘어

평균 수명이 늘어나면서 인생 2모작을 준비하는 65세 이상 고령층이 눈에 띄게 증가하고 있다. 은퇴한 나이가 지난 고령층 취업자 증가 속도가 대학 졸업 후 취업 전선에 뛰어든 청년층보다 월등히 빠른 것으로 나타났다.

13일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 공시된 자료를 보면 지난달 전북 65세 이상 취업자 수는 37만 2000명으로, 전북 전체 취업자 수의 37.2%에 달한다. 1년 전(2024년 7월)보다는 8000명 감소하고, 2년 전(2023년 7월)보다는 9000명 증가했다.

올해 들어서는 매달 상승하고 있다.

고령층 취업자 수는 1월 30만 2000명에서 2월 33만 8000명, 3월 35만 4000명, 4월 35만 8000명, 5월 36만 7000명, 6월 36만 9000명으로 집계됐다. 매달 적게는 2000명에서, 많게는 3만 6000명까지도 늘어났다. 무려 7개월 만에 총 6만 7000명 증가한 셈이다.

이는 20·30대 청년층 취업자 수 증가보다 훨씬 빠른 속도다.

청년층 취업자 수는 1월 23만 9000명, 2·3월 24만 1000명, 4월 24만 2000명, 5월 24만 3000명, 6월 24만 5000명, 7월 25만 명이다. 7개월 동안 총 1만 1000명이 늘어난 것이다.

비교해 보면 고령층은 7개월에 6만 7000명, 평균 1개월에 9600여 명씩 증가했으나, 청년층은 7개월에 1만 1000명, 평균 1개월에 1600명씩 증가하는 데 그쳤다.

같은 날 통계청 전주사무소가 발표한 7월 전북 고용동향에 따르면 지난달 전체 취업자 수는 100만 명으로 1년 전보다 1만 명 감소, 전월보다 6000명 늘었다. 고용률은 0.4%p 하락한 64.7%다.

성별로 보면 남자는 전년보다 7000명 증가한 54만 2000명, 여자는 1만 7000명 감소한 45만 8000명이다.

산업별로는 전기·운수·통신·금융업(+1만 9000명), 사업·개인·공공서비스업(+7000명)·광공업(+1000명)에서 늘어났으나 농림어업(-1만 7000명), 도소매·숙박·음식점업(-1만 4000명), 건설업(-6000명)에서 줄었다.

종사상 지위별 취업자는 임금근로자 중 상용근로자(+3만 4000명)는 증가하고, 임시(-1만 명)·일용근로자(-4000명)는 감소한 것으로 조사됐다. 비임금근로자 중 자영업자는 2만 3000명, 무급가족종사자는 7000명 감소했다.

실업자는 1만 9000명으로 전년과 동일했다.

한편 지난달 전국 취업자 수는 전년보다 17만 1000명 늘어난 2902만 9000명이다. 연령별로는 60세 이상(+34만 2000명), 30대(+9만 3000명)에서는 취업자가 늘고 20대(-13만 5000명)에서는 크게 줄어드는 현상이 이어졌다.

