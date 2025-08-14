전북은 일주일 만에 다시 열대야…당분간 무더위

폭염이 이어진 1일 서울 광화문광장 명량분수에서 어린이들이 물놀이를 하는 가운데 시민이 정자에 누워 쉬고 있다.

입추(7일) 이후 잦은 비의 영향 등으로 잠시 수그러들었던 전북의 밤 기온이 다시 25도를 넘었다.

14일 전주기상지청에 따르면 밤사이 전주와 고창의 최저 기온이 25도 이상을 기록하며 열대야가 나타났다.

지난 6일 전주와 고창, 정읍 등 8개 시군에서 열대야를 기록한 지 일주일만이다.

현재 전북 14개 모든 시군에는 폭염주의보가 내려져 있다.

폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려진다.

이날 낮 최고 기온도 34도까지 올라 덥겠다.

평년보다 2∼3도 높은 더운 날씨는 당분간 이어지겠다.

전주기상지청 관계자는 "강한 햇볕으로 인해 기온이 올라 무덥겠다"며 "다만 일부 지역에서 소나기가 내릴 수 있으니 앞으로 발표되는 기상정보를 자주 확인해달라"고 말했다.

