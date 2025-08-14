이전기사
전북일보로고

전북은 일주일 만에 다시 열대야…당분간 무더위
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-14 12:02 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 날씨
기타

전북은 일주일 만에 다시 열대야…당분간 무더위

연합 웹승인 2025-08-14 09:48 수정 2025-08-14 09:48

image
폭염이 이어진 1일 서울 광화문광장 명량분수에서 어린이들이 물놀이를 하는 가운데 시민이 정자에 누워 쉬고 있다. 

입추(7일) 이후 잦은 비의 영향 등으로 잠시 수그러들었던 전북의 밤 기온이 다시 25도를 넘었다.

14일 전주기상지청에 따르면 밤사이 전주와 고창의 최저 기온이 25도 이상을 기록하며 열대야가 나타났다.

지난 6일 전주와 고창, 정읍 등 8개 시군에서 열대야를 기록한 지 일주일만이다.

현재 전북 14개 모든 시군에는 폭염주의보가 내려져 있다.

폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려진다.

이날 낮 최고 기온도 34도까지 올라 덥겠다.

평년보다 2∼3도 높은 더운 날씨는 당분간 이어지겠다.

전주기상지청 관계자는 "강한 햇볕으로 인해 기온이 올라 무덥겠다"며 "다만 일부 지역에서 소나기가 내릴 수 있으니 앞으로 발표되는 기상정보를 자주 확인해달라"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북 #열대야 #무더위
연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr