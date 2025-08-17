전북풋볼WFC U-12 전국 여자축구 선수권대회 준우승

전북풋볼WFC U-12 팀이 지난 12일 끝난 제24회 전국여자축구선수권대회에서 창단 2년만에 준우승을 차지한 후 기념 촬영을 하고 있다. 전북풋볼아카데미 스포츠 클럽.

완주군 전북풋볼아카데미 스포츠 클럽이 운영하는 전북풋볼WFC U-12 팀이 창단 2년만에 전국대회 준우승의 쾌거를 이뤘다.

전북풋볼WFC U-12 팀은 지난달 30일부터 지난 12일까지 14일간 경남 창녕군 창녕스포츠파크에서 개최된 제24회 전국 여자축구 선수권 대회 결승에서 조별 예선 3승 1패로 1위로 8강에 오르며 기염을 통했다.

전북 팀은 예선전 여세를 몰아 8강서 만난 부산아이파크U12 팀을 강이솔의 해트트릭의 활약으로 4대 0으로 대승하고, 이어 진행된 4강전에서도 초등부 여자축구 24년도 5관왕에 빛나는 전국 최강의 진주 남강초를 1대 0으로 꺾고 파란을 일으켰다.

전북 팀은 12일 올해 여왕기 우승팀인 전남 광양중앙초와의 경기에 후반 5분을 남기고 아깝게 실점하면서 0대1로 패해 정상의 문턱에서 준우승으로 만족해야 했다.

이번 대회에서 전북 팀 강이솔은 15득점으로 우수 선수상을 차지했고, 정예율은 우수 수비상, 김익수 감독은 우수 감독상, 장성길코치는 우수 코치상 등 개인상 수상하였다.

전북풋볼아카데미의 이번 준우승은 전북 유일의 여자축구팀이었던 완주 삼례중앙초∙삼례여중∙한별고로 이어지던 여자전문팀이 모두 해체된 후 지역사회와 축구계가 힘을 합쳐 여자 축구 재건을 위해 노력한 결실로 평가받고 있다.

실제 전북풋볼아카데미는 완주군축구협회와 함께 2023년 도내 여학생축구 활성화 사업과 초등부 전문팀을 창단했고, 아이리그를 통해 여학생리그를 진행했다. 지난해에는 전북축구협회와 전북교육청의 지원으로 전국 최초 체육중학교 여자축구팀을 전북체육중에 창단, 도내 초-중학교를 연계하여 전문선수를 육성할 수 있는 시스템을 구축했다.

전북풋볼아카데미 방희철 대표는 "이번 대회에 입상하기까지 지역사회의 많은 노력이 없었다면 불가능했다"고 감사를 표하고, "여자축구 활성화를 위해 앞으로도 지역사회의 여성의 스포츠 참여에 대한 인식의 전환과 지속적 지원 등 전북 도민의 관심이 절대적으로 필요하다"고 말했다.

