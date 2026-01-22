[2026 전북일보배 스키·스노보드 대회] 2년 연속 출전⋯설원 위 쌍둥이의 선의의 경쟁

(왼쪽부터) 김노아, 김지훈, 김이든 부자. 전현아 기자.

무주 덕유산의 설원이 다시 한번 쌍둥이 형제의 경쟁과 응원에 녹아내렸다. ‘2026 전북일보배 스키·스노보드대회’ 현장에는 지난해에 이어 2년 연속 대회에 출전한 형제 김이든·김노아(13·전주)가 나란히 스타트 라인에 섰다. 또래보다 이른 나이에 설원에 매료된 두 형제는 해마다 겨울이 오면 무주 덕유산 리조트 스키장을 찾으며 실력을 키워 왔다.

두 형제가 스키를 처음 접한 것은 여섯 살 무렵이다. 강원도의 한 썰매장에서 우연히 본 스키어들의 활강이 계기가 됐다. 형제는 “썰매를 타러 갔다가 스키 타는 모습이 너무 재미있어 보여 시작했다”며 “이후 겨울마다 스키장을 찾으며 본격적으로 스키를 배우게 됐고, 자연스럽게 대회 출전까지 이어졌다”고 말했다.

전북일보배 대회는 쌍둥이 형제에게 특히 의미 있는 무대다. 지난해 첫 출전에 이어 두 번째 참가지만, 설렘은 여전했다. 형제는 “대회를 많이 나가봤지만 전북일보배는 유독 더 긴장되고 기대가 컸다”며 “날씨는 많이 추웠지만 달릴 때는 상쾌해서 좋았다. 지난해에 이어 올해도 아빠와 함께 대회에 출전할 수 있어 더 뜻깊었다”고 입을 모았다.

쌍둥이지만 훈련 방식은 조금 다르다. 함께 연습할 때도 있지만, 각자의 페이스를 위해 개인 훈련을 병행한다. 서로 가장 가까운 경쟁자이자 든든한 동반자인 셈이다. 지난해와 비교해 달라진 점도 분명하다. 두 형제는 “스타트가 훨씬 빨라진 것 같다”며 꾸준한 연습의 성과를 짚었다. 앞으로의 목표도 뚜렷하다. 이든 군은 “다음 교육감배 스키 대회에서 1등을 하고 싶다”고 했고, 노아 군은 “이든보다 더 빠르게 내려오는 것이 목표”라며 미소를 지었다.

이번 대회에 함께 출전해 두 형제의 선의의 경쟁을 가장 가까이에서 지켜본 아버지 김지훈(59) 씨는 “부모의 욕심으로는 두 아이 모두 더 노력해 좋은 성적을 거두길 바라는 마음이 크다”며 “무엇보다 아이들이 스키를 진심으로 좋아하고, 같은 설원에서 같은 취미를 함께 즐길 수 있다는 점이 가장 큰 행복”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 전북일보배 스키·스노보드 대회에 계속해 출전하며 안전하게, 즐겁게 오래 스키를 탈 수 있었으면 한다”고 덧붙였다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지