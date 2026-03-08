전북현대 개막 2경기 ‘무승’⋯모따 극장골로 살았다

8일 김천상무와 맞대결⋯후반 추가에 동점골, 1-1 무승부 기록 홈 개막전 ‘역전패’에 첫 원정 무승부⋯K리그 ‘챔피언’ 위상 흔들

K리그1 ‘챔피언’ 전북현대모터스FC가 홈 개막전 ‘역전패’에 이어 2경기째 승리를 신고하지 못하고 있다.

전북은 8일 오후 2시 김천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드에서 김천상무프로축구단을 상대로 무승부를 기록했다. 1골 차로 뒤지던 전북은 후반 추가 시간에 동점골을 넣었다.

전북은 4-2-3-1 전술로 나왔다. 골문은 송범근이 지키고, 김태현·김영빈·연제운·김태혼, 맹성웅·오베르단, 김승섭·김진규·이동준, 모따가 선발 명단에 이름을 올렸다. 김천은 4-4-2 포메이션을 가동했다.

전북은 전반 18분 결정적인 선제골 기회를 놓쳤다. 전북 이동준이 박스 안쪽에서 날카로운 슈팅을 시도했지만, 김천 센터백 김민규에 맞고 굴절되면서 골대 옆으로 흘러갔다.

양팀 모두 계속해서 탐색전하듯 큰 슈팅 없이 전반을 마무리했다.

김천은 후반에 홍윤상 카드를 꺼내 들었다. 전북의 뒷 공간을 완벽히 허물고, 전북 송범근과 일대일 상황을 뚫어 골망을 흔들었다. 교체 카드가 적중한 것이다. 이후 분위기를 잡은 김천은 탈압박하는 모습을 보였다.

결국 전북은 패스 실수를 연발하면서 김천에 주도권을 빼앗겼다. 후반 55분 김진규·이동준, 후반 75분에 맹성웅까지 빼고, 각각 강상윤·진태호·티아고를 투입했다. 공격 카드를 꺼내면서 분위기 반전을 노렸다.

후반 82분 전북 김태현이 올린 공을 확인한 모따가 공중볼을 시도해 봤으나, 골키퍼 선방에 막혔다.

끝없이 김천 골문을 두드린 끝에 전북이 동점골을 만들었다.

후반 91분 K리그 100경기 출전한 티아고의 도움을 받아 모따가 헤더 골로 꽂아 넣었다.

한편 전북은 오는 14일 광주월드컵경기장에서 광주FC를 상대로 승리에 도전한다.

