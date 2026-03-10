‘바둑계 전설’ 이창호 국수, 전북체육회에 소장품 기증

전북체육역사박물관 조성사업 동참

이창호 국수가 전북자치도체육회에 체육소장품을 기증하고 기증증서를 전달받고 있다. 전북자치도체육회 제공

바둑계의 살아있는 전설이자 바둑의 신이라 불리는 이창호 국수(9단)가 전북자치도체육회에 체육 소장품을 기증했다.

전북자치도체육회(회장 정강선)는 한국 바둑의 황금기를 이끌었던 이창호 국수가 전북체육역사박물관 조성사업에 동참하며 값진 체육 소장품을 전달했다고 10일 밝혔다.

소장품은 이창호 국수가 평소 사용하던 바둑판과 바둑알, 선수단 단복, 손지압기 등이다.

전북자치도체육회는 소장품 기증식을 진행하려 했지만 이 국수가 정중히 사양해 서울에서 소장품을 전달받고, 역사적 가치가 높은 소장품을 전달해 준 이 국수에게 깊은 감사를 전하며 기증증서도 전달했다.

돌부처, 신산, 완성형 천재 등의 수식어가 붙는 이 국수는 전주 출신으로 어린 나이에 서울로 올라가 조훈현 국수의 제자로 바둑계에 입문했다.

1989년 국내 최연소 타이틀을 획득했고, 1991년에는 세계 최연소로 세계 타이틀을 차지했다.

이후 국내 16개 기전 사이클링 히트와 최다관왕 기록의 기록을 남겼고, 최단기간에 9단에 오르기도 했다.

또한 지난해 12월 통산 1969승을 달성하며 스승인 조훈현 국수가 보유하고 있던 1968승을 넘어서며 한국 바둑 역사상 최다승 신기록을 섰다.

아울러 스승 조훈현 국수와의 승부를 배경으로 한 바둑 영화가 개봉하기도 했다.

이창호 국수는 “전북체육역사박물관 건립에 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.

전북자치도체육회 정강선 회장은 “바둑 국보 이창호 국수께서 소장품을 기증해줘 매우 영광스럽고 기쁘다”며 “체육역사박물관 조성은 물론이고 전북 체육이 발전할 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 전북자치도체육회는 올림픽 메달 리스트를 비롯해 프로·실업 선수, 원로 체육인, 지도자(감독), 도민 등을 대상으로 체육 소장품 기증 릴레이를 지속적으로 펼치고 있다.

오세림 기자

