익산 청년들이 만든 로맨스 여행 ‘솔로 이리와’ 인기몰이

전국 미혼 청춘남녀 인연 이어 주는 이색 프로그램…경쟁률 3.7대1 기록

지역 청년 참신한 아이디어로 관광 활성화 및 체류형 관광지 도약 기대

지난 17일 익산 용안면 청년단체 ‘여의주 협의체(대표 도수빈)’가 주관한 청춘남녀 행사 ‘솔로 이리와’가 1기에 참여한 청년들이 수료증을 받고 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산시

익산 청년들의 참신한 아이디어로 만들어진 전국 미혼 청춘남녀 이색 만남 행사가 인기몰이를 하고 있다.

18일 익산시에 따르면, 용안면 청년단체 ‘여의주 협의체(대표 도수빈)’가 주관한 청춘남녀 행사 ‘솔로 이리와’가 1기 운영을 성황리에 마쳤다.

‘솔로 이리와’는 전북특별자치도 주관 전북 청년 생생아이디어 사업에 선정돼 시와 전북자치도가 공동 지원하는 것으로, 미혼 청춘남녀의 만남과 인연을 이어 주는 장을 마련해 청년 교류와 지역 관광을 동시에 활성화하는 것을 목표로 하고 있다.

행사는 시작 전부터 큰 관심을 얻었으며, 지난달 진행된 참가자 모집에는 남녀 각 40명씩 총 80명 모집에 300명 이상이 지원해 약 3.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

특히 지역 거주지나 직장 소재지를 제한하지 않고 전국 단위로 모집해 차별성을 뒀다.

행사는 지난 16~17일 1기를 시작으로 오는 9월 7일까지 매주 주말 1박 2일 일정으로 총 4회 운영된다.

참가자들은 익산 청년시청에서 첫 만남을 가진 뒤 용머리고을, 공공승마장, 용안생태습지, 교도소세트장 등 지역 대표 관광지를 방문한다. 아울러 커플 런닝맨, 커플 요리대회, 감성 산책 등 다채로운 체험을 통해 익산의 매력을 직접 경험하게 된다.

또 9월에는 ‘솔로 이리와 페스티벌’이 열려 기존 참가자를 비롯한 미혼 청년들이 공연, 게임, 고백 이벤트, 플리마켓, 체험 부스 등을 즐길 수 있는 대규모 교류의 장이 마련될 예정이다.

정헌율 시장은 “청년들의 참신한 아이디어를 통해 지역 관광 활성화와 체류형 관광지로의 도약을 기대한다”며 “이번 행사가 전국적인 관심으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 전북 청년 생생아이디어 지원사업에는 여의주 협의체 외에 익산청년드림협동조합(대표 박상린)과 익산광역시청년모임(대표 이준형)이 선정됐다. 이들은 오는 9월 마을공동체 프로젝트, 스탭박스 운동 등 다양한 청년 주도 행사를 진행할 예정이다.

