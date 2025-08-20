"영화의 도시 맞나"⋯전주 영화인들, 전주영상위 불만 터져

전주영화인 비상행동, 장편영화 제작지원 선정 문제제기

전주영상위와 영화인 소통 부재 지적…9월 간담회 추진

전주영화인 비상행동이 20일 전주시청에서 전주영상위원회 관련 기자회견을 하고 있다. 문민주 기자

전주 영화인들이 전주영상위원회 운영에 대한 불만을 쏟아냈다. 지역 영화에 대한 이해 부족으로 지역 영화인들이 각종 지원에서 소외되고 있다는 것이다.

전주 영화인 60명으로 구성된 전주영화인 비상행동은 20일 전주시청에서 기자회견을 열고 전북 장편영화 제작 지원사업의 심사 과정 공개를 촉구했다.

비상행동은 "그동안 우리는 두려워 목소리를 내지 못했다. 괜히 나섰다가 찍히면 지원에서 배제되는 건 아닌지 두려웠다"며 "그러나 이번 사안은 전주영상위의 운영 구조, 태도 자체의 문제로 더 이상 침묵할 수 없었다"고 운을 뗐다.

이들은 "전북 장편영화 제작 지원사업이 지역 영화 발전을 위해 제대로 기능하고 있는지 의문"이라고 했다. 지역 영화인들을 위한 제도임에도 불구하고 지역 영화인들이 소외되고 있다는 게 비상행동의 문제의식이다.

2019년 시작된 전북 장편영화 제작 지원사업은 매년 독립 장편영화 1편을 선정해 제작비 8000만 원가량을 지원한다. 올해는 7대1의 경쟁률을 기록했다.

해당 사업은 공고일 기준 6개월 이전부터 주민등록상 전북에 주소를 두고 있는 만 19세 이상의 연출 경력자 또는 사업자등록상 소재지가 전북으로 돼 있는 제작사를 대상으로 한다. 이와 관련 비상행동은 소재지 요건 충족 이외 지역성 평가 기준에 대해 의문을 제기하고 있다.

또 비상행동은 영화 시나리오 기획·개발 지원사업 폐지에 대해서도 불만을 나타냈다.

이들은 "2023년 지역 영화인 간담회를 통해 사업 폐지 반대 의견을 전달했음에도 전주영상위는 이 사업을 결국 폐지했다"며 "이후 새롭게 추진한 로케이션 홍보 유튜브 채널의 구독자는 현재 50여 명, 평균 조회수는 30여 회에 그치고 있다"고 지적했다.

결국 이러한 모든 문제는 소통 부재에서 비롯됐다는 지적이다.

비상행동은 "올해 초부터 전주영상위의 소통 단절, 기능 부재 등을 지적하며 전주시에 문제 해결을 요청했지만 아무런 조치가 없었다"며 "전주시와 전주영상위는 문제 해결을 위한 공식적인 대화 자리에 성실히 임하라"고 강조했다.

이에 대해 전주시 관계자는 "올해 전북 장편영화 제작 지원사업 선정 과정에 절차상 문제는 없다"며 "지역 영화인들과의 소통이 부족해서 벌어진 일 같다. 다음 달 안으로 간담회 자리를 마련하겠다"고 밝혔다.

한편 전주영상위의 올해 예산은 도비 3억 2400만원, 시비 7억 1100만원 등 총 10억 3500만원 규모다.

