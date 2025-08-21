군산수산마을관리사회적협동조합 출범

군산수산마을관리사회적협동조합은 최근 해신동 도시재생현장지원센터에서 창립총회를 열었다./사진제공=군산수산마을관리사회적협동조합은 최근 해신동 도시재생현장지원센터에서 창립총회를

군산수산마을관리사회적협동조합은 최근 해신동 도시재생현장지원센터에서 창립총회를 개최했다.

군산수산마을관리사회적협동조합은 해신동 1구역 도시재생뉴딜사업의 성과를 지속시키고, 지역 일자리 창출 및 마을 자산 보호, 주민과의 상생을 위해 출범했다.

이번 총회에서는 △정관 승인 △임원 선출 △2026년 사업계획(안) 및 예산 승인 △설립경비 등 주요 안건이 상정, 모두 원안대로 의결됐다.

이 자리에서 현 주민협의체 강호 부회장이 만장일치로 초대 이사장에 추대됐으며, 송성호·이용섭·박인재·유성일·부창식 씨가 이사, 정도진·김석만 씨가 감사로 각각 선출됐다.

강호 초대 이사장은 “군산수산마을관리사회적협동조합은 협동의 힘으로 마을 자원을 함께 가꾸고 활용해 더 살기 좋은 지역 공동체를 만들어가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지