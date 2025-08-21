익산시, 가상융합산업 거점도시 도약 박차

가상융합산업 진흥법 시행 및 정부 신산업 정책 발맞춰 광역별 지원센터 지정 도전

전북도·유관기관 함께 디지털지식산업센터 건립 부지 현장 점검 및 대응 전략 모색

익산시가 21일 원광대학교 내 XR소재부품장비 개발지원센터에서 광역별 가상융합산업 지원센터 지정을 다짐하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 21일 원광대학교 내 XR소재부품장비 개발지원센터에서 가상융합산업 관련 간담회를 진행하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 4차 산업혁명 핵심 분야인 가상융합산업을 선도하기 위해 속도를 내고 있다.

AI, 5G, 클라우드, 홀로그램 등 가상과 현실을 혼합해 인간과 디지털 정보 간 상호 작용을 가능하게 하는 기술을 바탕으로 미래 산업을 선도해 나간다는 취지다.

특히 정부가 지난해 8월 가상융합산업 진흥법 시행 이후 지역별 가상융합산업지원센터 지정을 추진할 것으로 전망되는 가운데, 디지털 핵심기술과 융합한 가상융합산업 기반 인프라를 구축해 전북권 센터 지정 공모에 도전한다는 방침이다.

시는 21일 전북특별자치도 및 유관기관과 함께 광역별 가상융합산업 지원센터 지정을 위한 대응 방안을 모색했다.

이날 신원식 전북특별자치도 미래첨단산업국장, 김대중 전북특별자치도의회 경제산업건설위원장, 김문혁 익산시 청년경제국장, 최대규 전북디지털융합센터장 등은 XR소재부품장비 개발지원센터가 있는 원광대학교와 종합비즈니스센터, 디지털지식산업센터 건립 부지(옛 익산경찰서), 홀로테크 등을 방문했다.

현장에서는 익산의 다양한 기반·자원을 활용한 가상융합산업 육성 추진 방향과 지원센터 지정 대응 전략 논의가 이뤄졌다.

시는 정부의 가상융합산업 진흥법 시행에 따른 광역별 가상융합산업 지원센터 지정을 위해 박차를 가하고 있다. 지난달 익산시 가상융합산업 육성 지원 조례를 제정했으며, 가상융합산업 활성화를 위한 연구용역을 통해 지역 맞춤형 전략을 마련하고 있다.

아울러 가상융합산업 생태계 조성을 위해 기업 유치와 시설 조성을 비롯해 홀로그램 핵심기술 사업화 실증사업, 확산지원 사업 등을 추진 중이다.

광역별로 1곳씩 지정되는 가상융합산업 지원센터는 가상융합 제작 인프라 제공, 메타버스 제작 지원, 전문인력 양성, 기업 육성 및 해외 진출 지원 등 신산업 육성을 총괄하는 역할을 맡게 된다.

시는 지원센터 지정을 위해 전북특별자치도, 유관기관 등과 유기적인 협력을 바탕으로 대응에 만전을 기한다는 방침이다.

김대중 경제산업건설위원장은 “익산은 가상융합센터 구축을 위한 경쟁력을 충분히 갖추고 있다”며 “익산이 가상융합산업의 거점도시로 도약할 수 있도록 도의회 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.

정헌율 시장은 “정부의 신산업 정책에 부응해 익산을 미래 가상융합산업의 중심지로 육성하겠다”며 “전북도 및 유관기관과의 협력을 바탕으로 이번 공모에서 반드시 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지