[줌] 순창 발효미생물산업진흥원 이끄는 정도연 원장

"순창을 발효미생물 아시아 종가로 육성하겠다"

정도연 발효미생물산업진흥원장

"아시아 최대 6만 미생물 자원은행과 먹는 미생물 산업화의 중심지, 순창에서 미생물 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다"

전북 순창군에 위치한 재단법인 발효미생물산업진흥원(이하 진흥원)을 이끌고 있는 정도연 원장이 지난 몇 년간 이룬 성과와 앞으로의 비전을 밝혔다.

정도연 원장은 “1조원 규모의 국내 장류 시장이 포화 상태에 직면한 위기를 먹는 미생물 산업으로 돌파구를 찾았다”고 강조했다.

정 원장은 국내 최초 '먹는 미생물' 산업화 지원기관으로서 순창군 '장류산업특구'의 과감한 발상 전환이 주효했다고 말한다.

진흥원이 운영하는 발효미생물산업화센터는 지난 2021년 5월 총 80억원의 국비가 투입되어 준공되었으며, 같은 해 10월 식품의약품안전처로부터 국내 최초 토종 종균첨가제를 생산하는 GMP(우수건강기능식품 제조기준) 인증을 획득하는 성과를 거뒀다.

이는 첨단 액상미생물생산시설과 종균첨가제 전문생산 인프라를 갖춘 국내 유일의 시설로, 미생물 산업화의 새로운 이정표를 세웠다는 평가다.

올해로 개소 3주년을 맞은 발효미생물산업화센터는 그린바이오산업체와 전통발효식품 제조기업 200여 곳과의 협력 네트워크를 구축했다.

지난 12월 개최된 개소 3주년 기념 고객 초청 행사에는 발효미생물산업 선도기업 100여 곳이 참석하여 상생협력 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

정 원장은 "지난 3년간 고객사들과의 지속적인 협력을 통해 발효미생물 산업의 저변을 크게 확대했다"고 평가했다.

특히 센터가 추진하고 있는 지역 농산물 활용 사업화 프로그램도 주목받고 있다.

전통 발효식품 제조에 사용하는 핵심 원료인 종국(발효 곰팡이)을 순창 쌀 100%를 사용해 제조하는 것이 대표적이다.

이는 대부분의 국내 종국 전문 제조기업이 저가의 수입품 밀쌀을 이용하는 것과 차별화된 접근으로, 지역 농업과 미생물 산업의 선순환 구조를 만들어가고 있다.

협력 네트워크 확장도 눈에 띈다.

진흥원은 예천양조, 한국막걸리협회, 안동 전통발효 등과 연이어 업무협약을 체결하며 발효미생물 실용화 협력 체계를 구축했다.

특히 한국형 토종 종균을 활용한 '막걸리 자조금 사업' 공동추진을 통해 수입미생물 대체 등 전통주 산업 발전에도 기여하고 있다.

또 진흥원은 농식품부 그린바이오산업의 미생물분야 전국 거점으로 발돋움해 관련 기업의 R&D 및 실증, 제품 상용화에 힘쓰고 있다.

전북자치도 6개 시군 연구소 중 하나로서 지역 농생명·바이오 산업 발전을 선도하고 있으며, 올해 9월에는 순창군 '미생물 농생명 산업 지구'가 전북특별자치도 '농생명 산업 선도지구'에 최종 선정되면서 미생물 산업 중심지로의 도약에 더욱 탄력을 받게 됐다.

또 K-발효 브랜드의 글로벌 확산을 통해 한국의 우수한 발효 기술을 세계에 알리기 위해 국제 표준에 부합하는 품질관리 시스템 구축 등에 적극 나설 계획이다.

정 원장은 "전통 발효 기술과 첨단 바이오 기술의 융합을 통해 미생물 산업의 패러다임을 바꿔나가겠다"라며 “순창만의 독창적인 발효미생물 생태계를 구축해 지역경제 활성화와 국가 바이오산업 발전에 기여하겠다”고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지