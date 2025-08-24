경찰 “전북과학교육원 평가위원 명단 유출 의혹 혐의 못찾아”

전북교육청에 수사중지 결정 통보

전북교육청 산하 전북과학교육원의 전시체험관 설치 사업과 관련한 평가위원 명단 유출 의혹에 대한 경찰 수사가 중지됐다.

경찰은 전시체험관 설치 업체 선정을 앞두고 빚어진 평가위원 유출이 전북교육청과 과학교육원 내부에서 이뤄졌을 것으로 보고 수사를 벌였지만 아무런 정황도 찾지 못한 것이다.

당시 이와 관련한 언론보도가 나오자 일부 시민·교원단체에서는 교육청의 각종 비리 의혹 등을 내세우며 신속하고 정확한 수사를 촉구했었다.

24일 전북교육청에 따르면 최근 전북경찰청이 ‘전시체험관 전시설계 및 제작 설치 사업’ 의혹에 대한 수사와 관련 수사중지 결정을 통보했다. 평가위원 명단 유출과 관련한 수사를 벌였지만 특정할 만한 수사 단서가 부족해 피의자를 특정하지 못했고, 새로운 단서나 증거가 발견될 때까지 수사중지 결정을 통보해 왔다는 게 교육청의 설명이다.

전북교육청 관계자는 “경찰이 성명불상 피의자가 심사 평가위원 명단을 알게 된 경위에 대해 과학교육원 내부 직원들과 연관이 있는지 여부를 수사했으나, 과학교육원 내부에서 평가위원 명단이 유출됐다고 볼 만한 혐의는 없는 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

한편 전북교육청은 지난 4월 총 41억 원 규모의 과학교육원 전시체험관 사업 업체 선정 과정에서 불거진 심사위원 명단 유출 및 비리 정황에 대해 감사에 착수하고, 경찰에 수사를 의뢰한 바 있다.

