부안군, 착한가격업소 공공요금 지원사업 추진…업소당 최대 68만원

– 소상공인 경영 부담 완화·지역 물가 안정 도모

부안군청 전경.

부안군은 물가 상승으로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 부담을 덜고 지역 물가 안정을 위해 ‘착한가격업소 공공요금 지원사업’을 본격 추진한다.

군에 따르면 관내 지정된 착한가격업소 47개소를 대상으로 전기료·수도요금 등 운영 필수 공공요금을 일부 지원하며, 업소당 최대 68만원까지 부안사랑상품권 카드로 지급된다. 군은 이번 지원을 통해 단순한 비용 보전 차원을 넘어 지역경제 선순환 효과까지 이끌어낸다는 구상이다.

착한가격업소는 합리적인 가격과 청결한 위생, 양질의 서비스를 유지해 군민의 생활 물가 안정에 기여하는 업소로, 군이 매년 현장 점검과 심사를 거쳐 지정·관리하고 있다.

이번 사업은 지난해 지방물가 안정관리 및 착한가격업소 활성화 우수 지자체로 선정되며 확보한 특별교부세 5000만원을 재원으로 마련됐다.

신청은 오는 9월 5일까지다. 사업장 대표자가 신청서와 납부확인서 등 필수 서류를 갖춰 사업장 소재지 읍·면사무소를 방문하면 된다.

권익현 부안군수는 “착한가격업소가 지역 물가 안정의 든든한 버팀목으로 자리잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “군민들이 안심하고 이용할 수 있는 소비 환경 조성에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

