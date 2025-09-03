전북대 김희대 교수팀, ‘한-영 과학기술협력창구 사업’ 선정

전북대학교 김희대 교수

전북대학교 김희대 교수 연구팀(자연과학대학 반도체과학기술학과)이 영국 요크대학교와 손잡고 양자공학(Quantum Photonics)과 인공지능(AI) 융합기술을 주제로 국제 공동연구 및 학술 교류를 추진한다.

김 교수팀은 최근 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2025년도 한–영국 과학기술협력창구사업’에 선정돼 관련 과제를 수행하게 됐다.

이번 연구의 목표는 ‘양자광자공학과 인공지능 융합기술 공동연구 및 교류 기반 조성으로 △국제 학술워크숍 정례화 △양국 연구자 및 대학원생 교류 활성화 △차세대 광자 기반 양자센서 및 초고속 통신용 양자소자 개발 등이 핵심 과제로 포함됐다.

김희대 교수는 국내외에서 양자광자공학, 단광자 소스, 에너지 하베스팅 및 양자–AI 융합 분야의 전문가로 평가받고 있다.

그는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 ‘2025년 수요기반 양자기술 실증 및 컨설팅 지원사업’을 통해 복사압 기반 양자 에너지 하베스터 IoT 센서 실증 연구를 성공적으로 수행, 차세대 양자 응용기술의 가능성을 국내 최초로 입증한 바 있다.

