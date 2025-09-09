이전기사
전북일보로고

[전북아동문학회와 함께하는 어린이시 읽기] 아기 번역기-김시완 전주서곡초 5학년
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-09 21:27 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 전북아동문학회와 함께 하는 어린이시 읽기
외부기고

[전북아동문학회와 함께하는 어린이시 읽기] 아기 번역기-김시완 전주서곡초 5학년

기고 웹승인 2025-09-09 19:04 수정 2025-09-09 19:04

image
김시완 전주서곡초 5학년

아기는 맨날 울어

 

아기가 응애응애 울어

밥 먹을 시간이구나!

 

아기가 으앙으앙 울어

저런, 똥 쌌구나!

 

아이가 으앵으앵 울어

뭐? 졸리다고?

 

말하고 싶을 때 우는 아기

그 옆에 있는 엄마 번역기

 

△ 아직 말을 하지 못하는 아기는 울거나 옹알이를 하며 자신의 의사를 표현하지요. 김시완 어린이는 이 모습을 잘 살펴보았군요.  시완이는 아기가 울면 어떤 기분이 드나요?  맨날 울어도 아기의 마음을 살피는 엄마가 계셔서 아기는 걱정이 없답니다. 엄마는 아기가 배가 고파서 우는지, 졸려서 우는지, 기저귀를 갈아달라는 울음소린지 구분할 수 있다고 합니다. 정말 신기한 일이지요.  저는 시를 감상하는 동안 귀여운 아기의 모습이 떠올라 저절로 미소가 지어집니다./이영희 (아동문학가)

전북아동문학회와 함께 하는 어린이시 읽기

축구공의 하루-김상욱 완주 이서초 5학년 그네 타는 이- 이리초 2학년 박민채 지렁이-김태린 전주서곡초 2학년 도둑-김준영 전주 송천초 6학년 풍선껌-정인화 전주서곡초 5학년 비밀데이트-전은재 이리초등학교 6학년 내 생일-오채원 전주서곡초 4학년 축구공에 맞은 날-이찬솔 전주서곡초 5학년 붕어빵 아줌마-이예서 전주서곡초 5학년 엄마-배서윤 전주 동신초등학교 2학년

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#아기 #울음 #엄마
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr