[전북아동문학회와 함께하는 어린이시 읽기] 뚱냥이-하서율 부안동초 1학년

하서율 부안동초 1학년

뚱뚱한 고양이 뚱냥이가

살금살금 다가오면

아기 병아리가

삐약삐약 도망가

엄마 닭, 뚱냥이 눈을 콕!

아빠 닭, 뚱냥이 엉덩이 콕!콕!

오빠 닭, 뚱냥이 이마를 콕!콕!콕!

뚱뚱한 고양이 뚱냥이가

온몸에 혹 붙이고

헐레벌떡 헐레벌떡

△ 1학년인데도 시율 어린이는 고양이가 아기 병아리에게 다가가자, 온 식구가 아기를 보호하느라 눈과 엉덩이, 이마를 ‘콕! 콕콕! 콕콕콕!’ 찍었다는 표현과 ‘뚱냥, 뚱뚱, 살금살금, 삐약삐약, 헐레벌떡’ 등 소리와 모양과 짓시늉말을 넣은 표현이 아주 좋았어요. 멋있고 맛깔스러운 동시에요. 힘찬 응원의 박수를 보내드려요. 짝짝짝!/최영환 아동문학가

