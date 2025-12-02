이전기사
전북일보로고

[전북아동문학회와 함께하는 어린이시 읽기] 뚱냥이-하서율 부안동초 1학년
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-02 20:30 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 전북아동문학회와 함께 하는 어린이시 읽기

[전북아동문학회와 함께하는 어린이시 읽기] 뚱냥이-하서율 부안동초 1학년

기고 웹승인 2025-12-02 17:32 수정 2025-12-02 17:32

하서율 부안동초 1학년

뚱뚱한 고양이 뚱냥이가

살금살금 다가오면

 

아기 병아리가

삐약삐약 도망가

 

엄마 닭, 뚱냥이 눈을 콕!

아빠 닭, 뚱냥이 엉덩이 콕!콕!

오빠 닭, 뚱냥이 이마를 콕!콕!콕!

 

뚱뚱한 고양이 뚱냥이가

온몸에 혹 붙이고

 

헐레벌떡 헐레벌떡

 

△ 1학년인데도 시율 어린이는 고양이가 아기 병아리에게 다가가자, 온 식구가 아기를 보호하느라 눈과 엉덩이, 이마를 ‘콕! 콕콕! 콕콕콕!’ 찍었다는 표현과 ‘뚱냥, 뚱뚱, 살금살금, 삐약삐약, 헐레벌떡’ 등 소리와 모양과 짓시늉말을 넣은 표현이 아주 좋았어요. 멋있고 맛깔스러운 동시에요. 힘찬 응원의 박수를 보내드려요. 짝짝짝!/최영환 아동문학가

 

전북아동문학회와 함께 하는 어린이시 읽기

내 짝꿍-박서준 전주서곡초 5학년 내 짝꿍-박서준 전주서곡초 5학년 고인돌 체험학습-오성빈 청명초 1학년 내가 글자를 먹을 수 있다면김성수 신동초 4학년 우리 할머니-유연우 동진초 5학년 단풍-김태호 전주 송천초 6학년 선생님은 원예사- 이찬솔 전주서곡초 5학년 운동회-온율 청명초 5학년 급똥-강찬음 부안동초 2학년 덜덜덜-김예준 전주 화정초 5학년

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#뚱뚱한 #고양이 #병아리 #동물
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr