김 총리, 전주 찾아 “확실한 미래 있는 전북서 살고파”

‘네 번째 전북 방문’ 통해 도민과 직접 소통하는 시간 가져 전북에 대한 애정 드러내며 지역 현안 명확한 성과 약속 짧은 질의응답에 도민 기대 부응 못했다는 지적도 나와 현안 해법은 신중론에 그쳐, 타운홀미팅 전북 개최 언급

김민석 국무총리가 19일 전북대학교 JBNU컨벤션센터에서 열린‘ K-국정설명회’에 참석한 자리에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. /전북도

김민석 국무총리가 19일 전북대JBNU컨벤션센터에서 열린 전북JC와 전북특별자치도 초청으로 ‘K-국정설명회’를 가졌다.

이날 김 총리는 국정설명회를 통해 여당의 텃밭인 전주를 찾아 “새만금 개발 등 지역 현안에 명확한 성과를 낼 수 있도록 하고 직접 소통을 강화해 나가겠다”고 약속했다.

하지만 도민들의 기대와 달리 설명회 시간에 비해 짧은 질의응답 시간과 자유 질답 형태로 이뤄지다보니 정작 중요한 전북 현안에 대해서는 비교적 명쾌하고 심도있는 논의가 오가지 못해 “소문난 잔칫집에 먹을 것이 없다”는 지적도 나왔다.

김 총리의 이번 전북 방문은 지난해 7월 취임한 이후 네 번째로 도민과의 직접적인 소통 자리로 관심을 모았다.

이날 국정설명회에 앞서 김관영 전북자치도지사는 환영사를 통해 “김 총리께서 전북 사랑을 보여주시며 은퇴 후에 익산에서 살고 싶다고 말씀하셨는데 오시게 되면 집을 알아봐 드리겠다“며 ”전북을 찾아 도민의 목소리를 듣고 지역 발전의 방향을 함께 논의해 주시는 것에 깊이 감사하다”고 밝혔다.

이어서 연단에 오른 김 총리는 “앞으로 정치를 마치게 되면 확실한 미래가 있는 전북에서 살고 싶다”고 말했다.

그는 본격적인 국정 설명에서 “정부가 미래 성장산업인 AI, 바이오, 문화컨텐츠, 방산, 에너지를 중심으로 신산업 육성을 위한 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

그러면서 김 총리는 “전북은 정부의 미래 성장산업 중에서 피지컬 AI, 농생명 바이오, 재생에너지 등이 연관돼 있다고 볼 수 있다”고 말했다.

이번 국정설명회에서 관심을 끈 건 김 총리가 직접 현장에서 도민들의 질문을 듣고 답변하는 소통의 시간이었다.

도민들과의 질의응답에서는 광주 전남과 대전 충남 등 타 광역자치단체 간 통합 논의가 본격화되는 상황에서 전북이 상대적으로 불이익을 받게 되는 것은 아니냐는 우려가 제기됐다.

이에 대해 김 총리는 “전북까지 포함한 호남 통합론이 제기될 수 있고 동시에 전북만의 독자적인 길을 가야 한다는 주장 역시 일리가 있다”고 답했다.

그는 “현재로서는 ‘5극 3특’ 체제로 가는 흐름이라는 다양한 의견이 존재한다”며 “향후에는 지역사회 내부에서 충분한 논의와 중지를 모아 방향을 정해 나가는 것이 중요하다”는 취지로 답했다.

김 총리는 대통령 타운홀미팅 개최 시기를 묻는 질문에 대해서는 “전북에서 이뤄질 것”이라고 밝혔지만 구체적인 시기에 대해서는 언급하지 않았다.

송전선로 갈등에 따른 용인 반도체 산단 새만금 이전과 자임추모공원 사태 등과 관련해서 중앙정부 차원의 대책 마련을 요구하는 도민들의 질문도 이어졌다.

김 총리는 송전선로 문제와 같이 첨예한 이해 관계가 대립하는 사안들에 대해 “설명회가 끝나고 자료를 전달 받으면 검토해보겠다”고 신중하게 답변하는 모습도 보였다.

이번 국정설명회에서 김 총리에게 향한 도민들의 질문 내용이 대부분 포괄적이고 예정된 시간에 쫓기다 보니 총리 입장에서 상세한 답변이 이뤄지지 않는 모습이었다.

김 총리도 이를 의식했는지 질의응답을 마치고는 “이재명 대통령의 열린 업무보고처럼 국민들과 온라인 등 직접적인 소통의 기회를 만들어나가겠다”고 말했다.

끝으로 김 총리는 “앞으로도 긴밀히 협력해 전북이 국가균형발전의 중심축으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

