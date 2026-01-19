제12대 전주시연극협회장에 정성구 씨 선출

정성구 씨. /사진=전주시연극협회

전주시연극협회 제12대 회장에 정성구 씨가 연임됐다.

전주시연극협회는 지난 16일 우진문화공간 예술극장에서 제27차 정기총회 및 제12대 임원개선을 열고, 정 회장을 차기 회장으로 선출했다고 19일 밝혔다.

이번 임원개선은 제11대 회장을 지낸 정성구 회장의 단독 출마로 진행됐으며, 정기총회 이후 찬반 투표 방식의 선거를 통해 차기 회장을 선출했다. 전주시연극협회 회원 총원 약 160명 가운데 97%의 지지를 얻은 정 회장은 제12대 전주시연극협회장으로 재선출됐다.

정 회장은 지난 4년간 전주시연극협회의 연간 사업 규모를 3배 이상 확대하며 협회의 외연을 넓혀왔다는 평가를 받고 있다. 그는 “협회원을 위해 존재하는 협회의 기능과 목적을 더욱 강화하고, 보다 나은 창작 환경을 조성하는 데 주력하겠다”며 “그동안의 경험을 바탕으로 신인 연극인 지원 정책과 사업을 다각도로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 전주시연극협회는 전주문화재단과 협력해 시민 대상 연극축제인 ‘전주 단막극 축제’와 청소년 연극교육 프로그램 ‘전주 꿈의 극단’을 운영하고 있으며, ‘생활 연극 페스티벌’, ‘조선왕조실록 포쇄 의례 재현’ 등 시민 참여형 사업도 꾸준히 이어오고 있다.

전현아 기자

