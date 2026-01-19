민주당 전북도당, 지방선거 출마 선출직공직자 평가 완료

도내 기초단체장·광역·기초의원 209명 대상 엄격 심사 도덕성·성과 중심 평가체계 강화…당정 협의·인구위기 대응 반영

더불어민주당 전북특별자치도당 선출직공직자평가위원회(위원장 허강무)는 제9회 전국동시지방선거 출마를 위한 선출직공직자 평가를 완료했다고 19일 밝혔다.

도당 선출직공직자평가위에 따르면 이번 평가는 더불어민주당 소속 기초단체장 13명, 광역의원 35명, 기초의원 161명 등 총 209명을 대상으로 진행됐다.

2022년 6월 지방선거 이후 2025년 10월 31일까지의 의정·행정활동을 정량·정성 평가 방식으로 종합 심사했다.

이번 평가는 신설·개선된 평가항목을 적용한 첫 사례로, 성과 중심 평가체계를 대폭 강화한 것이 특징이다.

지방자치단체장 평가는 당정 협의 이행 여부를 신규 항목으로 도입하고, 도덕성·윤리 평가는 개인과 가족을 넘어 친인척과 측근까지 확대했다. 또 자연재해·전염병·산재 등에 대한 사전 예방 노력과 인구위기 극복을 위한 혁신정책 성과를 중점 반영했다.

광역·기초의원 평가에서도 도덕성·윤리 기준을 강화하고, 행정사무감사·조사 결과와 제도 개선 성과, 시정질의와 대표건의안 등을 정량 평가 항목으로 신설했다. 아울러 당원평가는 전북 14개 시·군 모든 기초의회로 확대했으며, 당무 기여도 역시 평가에 반영했다.

허 위원장은 “도민 눈높이에서 책임성과 성과를 점검한 평가”라며 “강화된 도덕성과 실질 성과 중심 평가가 도민 신뢰를 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

