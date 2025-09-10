[오목대] F1그랑프리와 군산의 추억

세상에서 가장 값비싼 스포츠인 F1에 대한 관심이 커지고 있다. F1 현역 수퍼스타 루이스 해밀턴이 제작에 참여한 영화 ‘F1 더 무비’를 통해 경주에 익숙하지 않은 일반인들의 눈이 트였기 때문이다. 노장 브래드 피트가 신인과 팀을 이뤄 F1 우승을 쟁취하는 감동 서사인 이 작품은 지난 6월 개봉해 현재 한국에서만 동원 관객 500만명에 육박했다. 올해 국내를 포함해 전 세계 박스 오피스 1위를 기록했다. F1은 국제자동차연맹(FIA)이 주관하는 세계 최고 수준의 포뮬러 자동차 경주 대회다. 하계 올림픽, 월드컵과 함께 세계 3대 스포츠 대회로 꼽힐만큼 유명세와 권위를 자랑하는데 전북과는 매우 특별한 인연이 있다. 20여 년전 군산에서 이 대회를 개최하려다 실패한 아픈 경험이 있고, 그 와중에 굴지의 기업이었던 세풍이 없어지고, 당시 유종근 지사와 김길준 군산시장의 정치 역정에도 매우 큰 파장을 불러 일으킨 적이 있기 때문이다. 세계적인 인기나 대회 규모에 비해 한국에서는 F1에 대한 관심이 상대적으로 적은 편이다. 지난 2010년부터 4년간 전남 영암에서 F1 그랑프리 대회가 열렸으나, 기반 부족으로 실패했다. 특이한 것은 인천시가 최근 F1 그랑프리 대회 유치에 적극 나서면서 이의 성사여부가 주목된다. 때마침 내달 12일 서울 도심에서 초고속 자동차 경주 ‘F1’을 경험할 수 있게 됐다. F1을 도심에서 시연하는 이벤트 ‘F1 쇼런(Show run)’은 메르세데스 레이싱팀이 초청돼 굉음의 질주를 선보일 계획이다. 인천시가 F1 그랑프리를 유치하려는 것은 잘만하면 경제 효과가 수조 원에 달할만큼 대박을 낼 수 있기 때문이다. 말도 많고 탈도 많았던 군산시의 F1그랑프리 자동차 경주장 건설은 ㈜세풍월드가 준농림지역인 염전부지를 활용해 자동차 경주장과 골프장, 요트장 등을 건설하려던 것으로 지난 98년 7월 이 회사가 워크아웃 되면서 전면 중단됐다. 시간이 지난뒤 이 부지는 경매 절차를 밟아 211억 원에 광주에 본사를 둔 금광기업과 전북환경영농법인에 낙찰됐다. 앞서 세풍건설은 폐 염전 167만평을 용도변경해 자동차 경주대회를 하자는 제안을 하면서 전북의 F1 그랑프리는 시작됐다. 당시 공시지가가 1만원 수준이던 폐 염전 부지는 준공업지역으로 용도변경하면 10만원으로 올라가는데 결국 167만평 중 10만평을 기부체납하되 대회 개최를 조건으로 용도변경을 해줬다. 이후 세풍건설은 용도변경된 부지를 담보로 은행에서 997억원을 대출받았는데, 결국 공사는 시작도 하지 못해 군산시는 용도를 본 상태로 돌렸다. 담보가치가 없어지자 은행은 세풍에 압력을 가했고, 결국 당시 유종근 지사는 유탄을 맞으면서 5년형을 선고 받았다. 지역발전에 대한 광풍이 몰아치던 시절 F1 그랑프리가 장미빛 청사진에 그치지 않고 만일 성공리에 실현됐더라면 오늘날 전북이 어떤 모습일지 궁금하다. 위병기 수석논설위원

