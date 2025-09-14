[오목대] 국가예산과 피지컬 AI

이재명 대통령 취임 1백일 맞아 전북 도민들은 기대반 걱정반이다. 자원이 빈약하고 산업체 수가 적은 전북은 국가예산에 큰 기대를 걸 수 밖에 없다. 지난 윤석열 전 정권에서 3년간 죽을쑨 관계로 이재명 정부에 나름은 큰 기대를 걸었으나 현실은 기대에 미치지 못하고 있다. 내년 국가예산 확보에서 확연하게 드러났다. 국가예산은 인플레이션을 감안하면 해마다 늘어나게 돼 있다. 전북도가 밝힌 내년도 국가예산 규모가 역대급이라면서 9조4585억이 반영됐다고 밝혔다. 지난해 보다 4.3%인 3923억이 늘어났다. 하지만 내년도 정부예산은 올보다 54조 7000억이 증가한 728조 규모로 편성됐다. 전년보다 8.1%가 늘었다.

국회예산 심의단계가 남아 있어 낙심할 단계는 아니지만 광주 8.1% 전남과 대구 6% 충북 5.5%에 비하면 부끄럽고 창피스런 수치다. 정부가 국채를 발행해서 재정규모를 늘린 것은 성장을 통해 일자리를 창출하기 위해서였다. 이 대통령은 엉망진창이 된 외교문제를 정상화시키면서 경제발전에 혼신의 노력을 다하고 있다.지역균형발전을 도모해서 수도권 일극체제가 아닌 5극 3특체제를 균형있게 발전시키겠다는 국가발전 전략을 밝힌바 있다. 다행히도 전북은 통일부장관인 정동영의원의 맹활약으로 생각하지도 않았던 피지컬 AI 관련예산을 확보하는 성과를 올렸다.

과방위에 속한 정의원이 피지컬 AI 실증단지 구축을 위한 예산을 확보함으로써 전북이 피지컬 AI수도로 발전할 수 있는 전기를 마련했다. 전북의 산업생태계를 바꿀 수 있는 신산업혁명을 일으킨 것이나 다름 없어 앞으로 후속대책에 더 관심을 집중해야 한다. DJ 대선 후보시절 대변인을 맡았던 정의원은 당시를 회상하면서 DJ가 재일교포 3세인 손정의 소프트뱅크 창업자를 면담하는 자리에서 손회장 한테 환란에 처한 대한민국이 제일 먼저 해야 할일이 뭣이냐고 묻자 손 회장은 전국민이 컴퓨터를 다룰 줄 알아야 한다고 말했다는 것. 그 이후 DJ는 손 회장 말대로 그가 제시한대로 컴퓨터를 싼 값에 국민에 보급한 것이 결국 오늘날 정보화를 앞당기는 계기가 되었다고 말했다.

이번에 정의원이 피지컬 AI라는 괄목할만한 성과를 거두면서 전 도민이 피지컬 AI를 가장 잘 아는 도민들이 되어야 한다고 강조했다. 정의원이 중국 화훼이를 직접 방문해서 피지컬 AI의 발전속도를 보고 깜짝 놀랐다면서 우리 전북이 피지컬AI의 본향으로 자리매김하도록 도와 기업체 그리고 정치권이 함께 노력해야 한다고 강조했다. 아무튼 전북은 역대 정권에서 볼 수 없을 정도로 4명이나 장관으로 발탁해준 것을 계기로 국가예산도 함께 늘려나가야 할 형편이다. 이를 위해서는 전북도가 예산확보를 위한 논리개발을 꾸준히해서 10명의 국회의원과 함께 10조원이 넘는 국가예산을 확보해야 할 것이다.

지금은 이재명정부가 막 스타트 했기 때문에 일희일비하지 말고 윤석열 전정권 때 확보 못했던 국가예산까지 확보해야 할 것이다. 최소 11∼12조는 되어야 도민들의 자존심을 세워 나갈 수 있다. 백성일 주필 부사장

