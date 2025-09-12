완주 ‘숨은골 약주’ 전북 대표 건배주 선정… GS25 입점

완주산 쌀로 빚어 10개월 이상 숙성, 전통성 차별성 인정받아

완주군 관광두레 주민사업체 공동체공간 수작의 ‘숨은골 약주’가 전북을 대표하는 전통 건배주로 선정돼 전국적인 무대에서 선보이게 됐다.

‘수작’은 지역 농산물과 전통 양조 기법을 기반으로 독창적인 전통주를 개발해왔으며, 이번에 ‘숨은골 약주’가 전북을 대표하는 7종의 전통 건배주 중 하나로 선정됐다.

전북 대표 건배주 7종은 각 지역의 전통성과 차별성을 인정받아 선정됐으며, 국내 주요 축제, 학술행사, 국제 교류 무대에서 활용된다.

‘숨은골 약주’는 완주산 쌀로 빚어 10개월 이상 숙성한 깊은 풍미가 특징으로, 이번 선정을 계기로 전국 GS25 편의점에 입점해 소비자들이 보다 쉽게 전통주를 즐길 수 있게 됐다. 또한, 전북도는 GS25 리테일 와인25플러스 플랫폼을 통해 온라인 기획전도 진행해 전국적인 홍보에 나선다.

관광두레 주민사업체 ‘수작’은 완주 지역 농산물을 활용한 전통주 생산을 통해 주민 참여형 공동체 운영 모델을 실현하고 있다. 지난 4월에는 대한민국주류대상 ‘우리술-약주 부문’ 대상을 수상하는 등 품질을 인정받았다.

특히. 관광과 연계한 전통주 체험 프로그램, 지역 잔치와 연동한 시음 행사 등을 통해 ‘건배 한 잔에 담긴 완주의 맛과 멋’을 관광객들에게 선보이며, 완주만의 특색 있는 관광 자원을 확장해 나가고 있다.

‘관광두레’ 사업은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하며, 지역 주민이 직접 지역 고유의 특색을 살린 숙박·식음·기념품·체험·여행 등 관광사업체를 창업하고 육성하는 주민 주도형 관광 활성화 프로젝트다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지