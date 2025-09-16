“1만여 명 등록 무색”···군산시 자원봉사센터, 재난 대응 거점화 '시급'

347개 단체, 1만2,351명 등록···재난복구 참여 인력은 소수

자원봉사 등록 규모는 크지만, 위기 시 현장 체감은 미미

센터 통한 조직적 지원보다, 단체별 ‘각개 전투’식 참여

군산시 자원봉사센터(이하 센터)는 단순한 명단 관리와 홍보성 행사 중심의 운영을 넘어, 실질적인 재난 대응 거점으로 자리매김할 수 있도록 제도적 보완과 운영 혁신이 요구된다.

특히 잠재적 봉사자의 현장 참여를 끌어내고, 흩어진 단체 활동을 통합 관리할 수 있는 시스템 구축이 시급하다.

시에 따르면 센터에는 현재 1만2,351명의 개인 봉사자와 347개 단체가 등록돼 있다.

하지만 지난 7일 쏟아진 기록적 폭우로 군산 전역에서 복구 작업이 진행됐을 당시, 센터를 통해 투입된 인원은 8일 50명, 9일 30명에 그쳤다.

방대한 인적 자원에도 불구하고 실제 참여율은 극히 낮아, 지원 효과는 제한적이었다.

센터는 2022년 16개 단체 5,000여 명이 참여한 ‘재난안전네트워크’ 발대식을 열고 재난현장통합자원봉사지원단 운영 매뉴얼을 마련했지만, 현장에서는 제대로 작동하지 못한 셈이다.

봉사자를 사후 모집하는 구조적 한계로 인해 신속한 대응이 어렵고, 평상시 교육과 훈련도 부족해 역할 분담이 원활하지 않은 것이다.

운영 방식의 개선도 불가피하다.

센터에는 매년 6억 6,000만 원이 넘는 예산이 투입되지만, 상당 부분은 명절 음식 나누기, 김치 담그기 등 친목성 행사에 집중된다.

이러한 행사 참여는 지역사회 기여라는 의미는 있으나, 정작 재난 대응을 위한 네트워크 구축에는 한계를 드러내고 있다.

운영 구조도 문제로 지적된다.

군산시는 타 지자체와 달리 사무국장 자리에 공무원(6급)을 파견하고 있는데, 행정·회계 중심의 업무에 치중되면서 중장기적 인적 네트워크 구성 등 봉사단체 연계와 조정 기능은 약화했다.

이번 수해 복구에서도 센터를 통한 조직적 지원보다 각 단체가 개별적으로 움직이는 사례가 많았다.

일각에서는 자원봉사가 자율성과 ‘무보수’를 원칙으로 하지만, 재난 현장만큼은 최소한의 실비 지원이 필요하다는 의견도 나온다.

지역 봉사단체 관계자는 “군산시 자원봉사센터가 진정한 재난 대응 거점으로 자리 잡으려면 신속성과 전문성이 요구되는 구호 활동 특성상 단순한 중계 기능을 다양한 기관과 연계해 효율적이고 체계적인 봉사활동이 이뤄지도록 조정 능력을 확보해야 한다”며 “평상시부터 재난 관련 통합 자원봉사 인력을 별도로 모집·운영하는 등 현장에서 체감할 수 있는 전략을 마련하고, 대규모 체육 행사에 참여할 때와 같이 기본적인 경비 지원이 돼야 한다”고 말했다.

