군산 철길숲 업그레이드 된다

국가철도공단, 철도 유휴부지 활용 사업 최종 선정

철도를 활용해 주민 힐링 공간으로 재탄생시킨 군산 철길숲이 ‘2025년 철도 유휴부지 활용 사업’ 대상으로 최종 선정됨에 따라 확대될 예정이다./사진제공=군산시

폐철도를 활용해 주민 힐링 공간으로 재탄생시킨 군산 철길숲이 확대된다.

국가철도공단은 지난 19일 심의위원회를 열고 군산선 철길숲 확대 조성사업을 비롯한 전국 8개 사업을 ‘2025년 철도 유휴부지 활용 사업’ 대상으로 최종 선정했다.

‘철도 유휴부지 활용 사업’은 폐선부지나 교량 하부 등 국가 소유 철도 유휴 부지를 지역 여건과 유형에 적합한 용도로 재활용해 주민 친화적 공간으로 재생하는 사업이다.

공단은 지난 2월 전국 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행했으며, 내·외부 전문가가 참여한 심의를 통해 사업 계획의 적정성‧주민 의견 등을 평가한 후 대상을 선정했다.

올해 선정된 사업은 군산선 철길숲 확대 조성사업과 함께 △경원선 폐철도 기후대응 도시숲 조성사업(연천군) △경전선 힐링예술로(路) 조성사업(광양시) △경전선 행복의창 산책로 연장사업(창원시) △경전선 무성마을 산책로 조성사업(창원시) △경원선 하부공간 개설사업(양주시) △경부선 고모역 문화거점 조성사업(대구시) △경춘선 강촌 피암터널 관광자원화 사업(춘천시)등이다.

올해 말부터 이 사업에 총 671억 원이 투입되며, 44만1000㎡ 규모의 철도 유휴부지에 녹지공간 및 문화시설 등이 조성될 예정이다.

특히 국토교통부와 공단은 기부채납 절차를 통해 지자체에 유휴부지를 최대 20년간 무상으로 제공한다.

한편 공단은 2015년부터 매년 공모를 시행해 49개 지자체와 82개 사업을 추진해 왔으며, 앞으로도 국토교통부와 협력해 관광자원 개발 등 지역 경제 활성화를 위해 철도 유휴부지 활용 사업을 지속적으로 확대할 방침이다.

