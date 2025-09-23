조희대 대법원장 청문회로 붙은 여야

Trend news
더불어민주당이 지난 22일 조희대 대법원장에 대한 긴급 현안 청문회 실시 계획서 채택 안건을 국회 법제사법위원회에서 가결 시키자 야당인 국민의힘이 사법부 장악을 위한 정치공작에 도를 넘었다며 반발했다.
민주당은 조 대법원장이 이재명 대통령 공직선거법 사건을 유죄 취지 파기 환송한 것에 대해 ‘대선 개입’의혹을 제기하며 청문회를 강행했다.
조 대법원장 청문회는 30일 오전 10시로 예정됐다.
국민의힘 법사위원들은 긴급 기자회견을 열고 “청문회를 빙자한 사법 파괴”라며 “사법부를 붕괴시킨 가장 중대한 입법 쿠데타, 범죄 행위”라고 했다.
장동혁 국민의힘 대표는 “민주당이 사법부를 장악하겠다고 하는 그 욕망 때문에 정신줄을 놓은 게 아닌가 생각한다”며 조 대법원장 청문회에 대한 입장을 밝혔다.
같은 날 취임 100일을 맞은 송언석 국민의힘 원내대표는 “과거 박정희 전두환 대통령 시절에도 대통령과 국회가 대법원장을 망신 주고 축출하는 일은 없었다”고 민주당을 비난했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글