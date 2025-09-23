조희대 대법원장 청문회로 붙은 여야

조희대 대법원장이 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2025 세종 국제 콘퍼런스' 개회식에 참석하고 있다. 사진=연합뉴스

더불어민주당이 지난 22일 조희대 대법원장에 대한 긴급 현안 청문회 실시 계획서 채택 안건을 국회 법제사법위원회에서 가결 시키자 야당인 국민의힘이 사법부 장악을 위한 정치공작에 도를 넘었다며 반발했다.

민주당은 조 대법원장이 이재명 대통령 공직선거법 사건을 유죄 취지 파기 환송한 것에 대해 ‘대선 개입’의혹을 제기하며 청문회를 강행했다.

조 대법원장 청문회는 30일 오전 10시로 예정됐다.

국민의힘 법사위원들은 긴급 기자회견을 열고 “청문회를 빙자한 사법 파괴”라며 “사법부를 붕괴시킨 가장 중대한 입법 쿠데타, 범죄 행위”라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표는 “민주당이 사법부를 장악하겠다고 하는 그 욕망 때문에 정신줄을 놓은 게 아닌가 생각한다”며 조 대법원장 청문회에 대한 입장을 밝혔다.

같은 날 취임 100일을 맞은 송언석 국민의힘 원내대표는 “과거 박정희 전두환 대통령 시절에도 대통령과 국회가 대법원장을 망신 주고 축출하는 일은 없었다”고 민주당을 비난했다.

