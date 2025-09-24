완주 봉서중 축구부 '3관왕'…전북교육감배 학교스포츠클럽대회 우승

완주군체육회

완주 봉서중이 21일까지 도내 22개 경기장에서 진행된 2025년 전북특별자치도교육감배 학교스포츠클럽대회에서 우승을 차지하며 올 3관왕에 오르는 기염을 토했다.

봉서중 축구부는 학교수업 방과후 활동으로 올 1월초 겨울방학 축구부 프로그램을 시작했으며, 취미반 학생들을 모집해 짧은 훈련기간 3차례 우승을 차지하는 저력을 과시했다.

봉서중은 2025 완주교육장배 학교스포츠클럽 축구대회 우승으로 완주군 대표팀으로 선발됐으며, 이번 대회는 각 시∙군 우승팀들이 최강자를 가리는 왕중왕전 형식으로 치러졌다. 총 14개 팀이 출전한 이 대회에서 봉서중은 낭주중(부안)에 6대 0, 고창중(고창)에 4대 0으로 승리를 거두며 결승에 진출했고, 결승에서 전주오송중을 상대로 1대 0으로 이기며 우승했다.

선수단을 이끈 완주군체육회 김태형 지도자는 “선수들과 올해 초 목표로 삼았던 전국대회 출전 기회를 잡을 수 있어 너무 기쁘고, 앞으로도 완주군 체육발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

봉성중은 이번대회 우승으로 오는 11월 초 울산에서 열리는 전국 학교스포츠클럽 축구대회에 전북대표로 참가한다.

