전북교육청, 제106회 전국체육대회 출전 선수단 사전 격려회

37개 종목 429명 참가…10월 17일 부산서 개막

전북특별자치도교육청은 29일 본청 2층 강당에서 ‘제106회 전국체육대회 출전대표 선수단 사전 격려회’를 개최했다./전북교육청 제공

전북특별자치도교육청은 29일 본청 2층 강당에서 제106회 전국체육대회 출전대표 선수단 사전 격려회를 개최했다.

이번 격려회는 오는 10월 17~23일까지 부산광역시 일원에서 개최되는 제106회 전국체육대회 참가 선수들의 사기를 높이고, 선전을 기원하기 위해 마련됐다.

이번 전국체전에 전북특별자치도 고등부 선수단은 57개교에서 37개 종목에 429명이 참가하며, 이날 격려회에는 전국체전 참여 주축학교 30개교의 교장과 감독 등이 참석했다.

유정기 교육감 권한대행은 “전국체전 출전은 학생 선수들의 피땀 어린 노력은 물론 감독교사와 학교운동부지도자의 헌신적인 지도 덕분”이라며 “학생 선수를 지원해주신 교장선생님들께 감사드린다”고 전했다.

이어 “대회가 얼마 남지 않은 지금, 선수들이 최선을 기량을 펼칠 수 있도록 컨디션을 만들고 긍정적인 마인드를 갖는 것이 중요하다”며 “남은 기간 우리 교육청도 선수들의 경기력 향상에 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

