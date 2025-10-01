기본사회 부안본부, 현판 내걸고 본격 활동 돌입

김정기 상임대표 “농어촌기본소득시범사업 선정 위해 군민과 함께 노력”

기본사회 부안본부는 지난달 30일 부안읍 번영로 사무소에서 현판식을 갖고 출범했다./기본사회 부안본부 제공

부안군에 기본소득 사회 실현을 목표로 하는 ‘(사)기본사회 부안본부’가 문을 열고 본격 활동에 들어갔다.

기본사회 부안본부는 지난달 30일 부안읍 번영로 사무소에서 현판식을 갖고 출범을 알렸다. 현판식에는 상임대표를 맡은 김정기 전북도의원과 군민·관계자 등 30여 명이 참석했다.

김정기 상임대표는 “기본사회 부안본부는 △기본주거 △기본교육 △기본금융 △기본의료 등 4대 기본권 실현을 위한 정책 제안과 시범사업, 간담회, 연대활동 등을 적극 추진하겠다”며 “골목상권을 살리고 소상공인의 경제 회복을 통해 침체된 부안경제를 군민과 함께 재도약의 길로 이끌겠다”고 강조했다.

김정기(맨 앞줄 가운데) 기본사회 부안본부 상임대표는 △기본주거 △기본교육 △기본금융 △기본의료 등 4대 기본권 실현을 위한 정책 제안과 시범사업, 간담회, 연대활동 등을 적극 추진하겠다고 밝혔다. /기본사회 부안본부 제공

이날 간담회에서는 최근 지역사회의 관심사인 군민생활안정지원금 사용처 문제, 농림축산식품부가 추진하는 ‘농어촌기본소득시범사업’ 신청 여부 등이 논의됐다.

참석한 군민들은 “추석을 앞두고 개점한 대형마트가 지역 상권을 잠식하지 않을지 우려된다”며 소상공인 보호를 위한 정책 대안을 당부했다.

부안읍 주민 이 모씨는 “부안시장 상권이 외부 자본에 잠식된다면 지역경제 기반은 더욱 위축될 것”이라며 “부안군이 시범사업 신청에 늦게 뛰어든 점은 아쉽지만, 이제라도 적극적으로 나서 군민 기대에 부응해야 한다”고 목소리를 높였다.

김정기 상임대표

이에 대해 김정기 상임대표는 “농어촌기본소득시범사업에 선정되면 군민 전체가 매월 15만원씩 지역화폐로 지원받아 지역경제에 숨통이 트일 것”이라며 “늦었지만 신청을 환영하며, 선정될 수 있도록 도의원으로서, 또 본부 상임대표로서 최선을 다해 협력하겠다”고 밝혔다.

현재 전북지역에서는 장수·임실·진안·순창 등이 일찍부터 행정력을 기울여 신청을 준비한 상태다. 군민들은 “부안군도 늦게나마 최선의 노력을 다해 군민 기대에 부응해야 한다”며 귀추를 주목했다.

농어촌기본소득시범사업은 인구감소지역으로 지정된 전국 69개 군 단위 지자체 가운데 6곳을 선정해 오는 2026년부터 2년간 주민 전체에게 매월 15만원을 지역화폐로 지급하는 정책이다. 국비 40%, 도비와 군비 각각 30%를 분담하며, 농어촌 주민의 기본생활 보장과 지역경제 활성화를 도모하는 체감형 정책으로 평가받고 있다.

