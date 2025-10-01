남원시, 10월 3일~9일 추석 연휴 응급진료체계 가동

Trend news
응급환자 발생 대비 상황실 운영
병·의원·약국 101곳 비상진료 지정
남원시가 추석 연휴 기간 시민과 귀성객의 진료 공백을 최소화하기 위해 응급진료체계를 가동한다.
시는 3일부터 7일간 응급진료 상황실을 운영하고, 보건기관·병·의원·약국 101곳을 비상진료기관 및 휴일지킴이약국으로 지정했다고 1일 밝혔다.
남원의료원은 24시간 응급실을 운영하며, 남원병원은 오전 7시 30분부터 오후 10시까지 야간 진료를 제공한다. 남원시보건소는 5일부터 8일까지 진료실을 운영한다.
특히 소아청소년과는 △3일 미래연합의원 △4일 미래연합의원·김진수소아청소년과의원·이소아청소년과의원 △7일 남원시보건소 △7~9일 미래연합의원 등으로 날짜별 진료체계가 마련됐다.
비상진료기관과 휴일지킴이약국 현황은 119, 남원시청과 보건소, 응급의료포털 E-Gen, 응급의료정보제공 앱을 통해 확인 가능하다.
또 24시간 운영 편의점 39곳에서는 해열진통제, 소화제 등 안전상비의약품을 구매할 수 있다.
한용재 시 보건소장은 “응급진료체계를 철저히 운영해 시민의 건강과 안전을 지키겠다”며 “사전에 진료 가능 기관을 확인해 건강하고 안전한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.
