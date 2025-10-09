"이런 축제는 처음"⋯임실N치즈축제, 주차대란·음식품질 비판 '봇물'

"3시간 기다렸는데 입장도 못해"⋯축제 운영 전반에 비판 쏟아져

"주차장 나오는데만 2시간 반"⋯치즈피자·김밥 등 "음식 품질 최악"

심민 군수 "교통체증∙주차난 특단 대책 주문⋯ 남은 기간 불편 최소화" 약속

임실N치즈축제에 다녀온 한 방문객이 온라인 커뮤니티에 게재한 글.

8일 개막한 2025 임실N치즈축제가 주차 대란과 음식 품질 논란에 휩싸였다. 온라인 커뮤니티와 임실군 홈페이지 민원게시판에는 축제 운영에 대한 불만이 연일 쏟아지고 있다.

가장 큰 문제로 지적된 것은 주차 대란이다.

한 방문객은 온라인 커뮤니티에 "주차장에서 빠져나오는데만 1시간 30분이 걸렸다"며 "큰 행사인만큼 주차요원도 제대로 배치했으면 어땠을까"라고 아쉬움을 토로했다.

임실군 홈페이지 민원게시판에는 더욱 심각한 사례들이 올라왔다.

9일 게재된 한 민원글에는 "주차장에서 나오는데 2시간 반 갇혀있었다. 축제 소화도 못하면서 왜 명절에 기획한 것이냐"며 "도로가 그렇게 좁으면 다 차단하고 버스만 운행하든지 했어야 한다"는 비판이 제기됐다.

아예 축제장에 들어가지도 못한 채 발길을 돌린 방문객들도 속출했다.

한 방문객은 "3시간 동안 주차 기다리다가 들어가보지도 못하고 겨우 유턴해서 집에 간다"며 분통을 터뜨렸다. 그러면서 "이렇게 주차 통제가 안 될 수가 있느냐"며 "최악의 하루가 되었다"고 직격했다.

안내 인력 부재도 심각한 문제로 지적됐다.

또다른 방문객은 "첫 날 오후 2시에 행사장 2km 앞 도로에서 꿈쩍도 하지 않는데 행사 안내원은 보이지도 않았다"며 "2시간이 지나 4시가 되었는데도 남은 거리가 500m였다"고 했다. 그는 "그 사이에 어느 누구도 나와서 통제하는 사람이 없었고, 거의 마지막 지점에서야 경찰관이 주차장 다 차서 회차시키고 있다고 했다"며 "이런 행사 역량 하나 없는 임실군청은 책임을 져야 한다"고 비판했다.

임실치즈축제를 방문한 한 시민이 구입해온 김밥에 쌀이 안 익었다며 임실군 홈페이지에 올린 사진. /임실군청 홈페이지 캡처

음식에 대한 불만도 쏟아졌다.

임실이 고향이라고 밝힌 한 방문객은 "집에 도착 후 포장해온 피자를 보니 치즈마을에서 사온 피자라고는 믿기지 않는다"며 "'피자의 생명은 치즈'라는 말이 생각난다"고 지적했다. 이어 "안 좋은 기억만 남았다. 외지인들은 현타가 더 세게 올 것 같다"며 우려를 나타냈다.

먹거리 장터의 김밥을 구입한 한 방문객은 "한 입 먹고 입안이 까끌거려 들여다보니 쌀이 안 익었다"며 "'김밥'이 아니라 '김쌀'"이라고 비난했다. 그러면서 "아무리 바쁘고 줄이 길어도 그렇지 덜 지어진 밥으로 김밥을 싸면 어떡하느냐"며 "세 줄 모두 상태가 같았고, 씹어 삼킨 것도 생쌀 부분 때문인지 소화가 안 되고 속이 아프다"고 호소했다. 이 방문객은 "이러고서 무슨 1위 축제인지 모르겠다"며 "치즈뿐 아니라 다른 것들도 상품으로서의 기본을 지키도록 관리해 달라"고 촉구했다.

심민 임실군수는 “첫째 날 개막식에 기대 이상의 많은 인파가 몰리면서 교통체증과 셔틀버스 지연 등 관광객들의 불편이 크셨던 것 같다”며 “남은 기간 이런 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다해 대응해 축제를 더욱 즐기실 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

올해 임실N치즈축제는 '임실 방문의 해'를 맞아 예년보다 하루 늘어난 5일간(10월 8~12일) 개최되며 10개 테마에 70개 프로그램이 마련된 역대 최대 규모로 "역대급"을 자처하며 기대를 모았다. 그러나 올해는 개막 첫날부터 주차난과 음식 품질 문제가 불거지면서 축제 운영 전반에 대한 개선 요구가 빗발치고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지