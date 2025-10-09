전북 유·초·특수교사 임용시험 평균 경쟁률 4.6대 1

전북특별자치도교육청은 2026학년도 유치원·초등·특수학교(유치원·초등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 결과를 발표했다.

이번 시험은 공립 총 125명 선발에 573명이 지원해 평균 경쟁률 4.6대 1을 기록했다.

분야별 경쟁률은 △유치원 교사 60명 모집에 415명 지원 6.9:1 △초등 교사 58명 모집에 114명 지원 2.0:1 △특수교사(유치원) 6명 모집에 33명 지원 5.5:1 △특수교사(초등) 1명 모집에 11명이 지원 11:1로 나타났다.

또, 제1차 시험에 위탁 선발을 의뢰한 1개 사립 특수학교는 1명 모집에 5명이 지원해 5대 1의 경쟁률을 보였다.

제1차 시험은 오는 11월 8일 치러지며, 응시자 유의사항과 시험장소 등 자세한 내용은 오는 10월 31일 전북교육청 누리집을 통해 공지될 예정이다.

