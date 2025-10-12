전북 무주∙경북 김천∙충북 영동 ‘삼도 화합’⋯37년째 만남의 날 행사

민주지산 삼도봉 정상서 3개 시·군민 300여 명 모여

삼도 화합을 위한 기원, 화합의 시간 가져

영호남 경계 넘은 광역행정의 모범사례 호평

전북특별자치도 무주군과 경상북도 김천시, 충청북도 영동군, 3도 3시군 화합 기원제이자 제37회 삼도봉 만남의 날 행사가 지난 10일 설천면 미천리 민주지산 삼도봉 정상(1,176m) 대화합 기념탑에서 개최됐다.

삼도봉 만남의 날 행사 참가자들이 제를 올리고 만세 삼창을 외치고 있다. /무주군 제공

이날 행사는 삼도 주민들이 화합하고 지역 공동 발전의 계기를 마련한다는 취지에서 마련됐다. 올해는 무주군이 주최하고 (사)무주문화원이 주관했다.

행사에는 최정일 무주부군수와 최순고 김천부시장, 강성규 영동부군수, 오광석 무주군의회 의장을 비롯한 3개 시‧군의회 의장과 의원들, 그리고 무주문화원 맹갑상 원장과 3개 시·군 문화원장 등 300여 명이 자리해 삼도 화합을 기원했다.

최정일 무주군 부군수는 “해마다 10월 10일이면 삼도민이 모여 서로의 안녕과 지역의 발전을 기원하고 있다는 자체가 너무 자랑스럽다”라며 “영호남의 경계를 넘어 지속 가능한 상생의 성과를 이끌어 갈 수 있도록 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

삼도봉 만남의 날 행사는 1989년 무주군의 제의로 시작돼 올해로 37회째를 맞았다. 이 행사는 3도 3시군 문화·체육 교류 등 다양한 협력 활동의 기반이 돼 광역행정의 모범사례로 손꼽히고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지