'군산 새만금, AI 데이터센터 최적지'⋯균형성장 디지털 허브로 부상

RE100 기반 인프라·실증·균형발전 모두 갖춘 전략입지

수도권-동남권-서부권 잇는 AI 인프라 균형 체제 완성

디지털 대전환 시대를 맞아 군산 새만금이 AI 데이터센터 최적지로 평가되고 있다/사진제공=군산시

디지털 대전환 시대를 맞아 군산이 지역균형성장과 에너지전환의 중심에 서 있다.

시에 따르면 정부는 최근 ‘데이터 중심국가’로의 전환을 국가전략으로 선언하고, AI·클라우드·데이터센터 인프라 구축을 디지털 주권과 국가경쟁력 확보의 핵심 축으로 규정했다.

특히 수도권에 집중된 데이터 인프라 편중을 해소하고, 지역 간 디지털 격차를 완화하기 위한 비수도권 거점 확보가 주요 국정과제로 부상하고 있는 상황이다.

이 같은 흐름 속에서 새롭게 주목받는 전략 거점이 바로 군산 새만금이다.

그간 수도권과 동남권 중심으로 전개되던 AI 클러스터·데이터센터 유치 논의는 서해안·서부권으로 균형을 확대할 필요성이 커지면서 ‘디지털 국토 균형전략’의 핵심 분기점으로 군산 새만금이 부상하고 있는 것

새만금이 ‘AI 데이터센터 최적지’로 부상한 배경에는 단지 넓은 부지 때문만이 아니다.

AI 기반 산업 클러스터의 성공 요건은 지속 가능한 전력 인프라, 대규모 확장성, 산업 생태계와 인적 자원의 집적이라는 복합적 조건이 동시에 충족되어야 하는데 새만금이 바로 이 세 가지 조건을 모두 갖추고 있는 이유에서다.

무엇보다 RE100 기반의 친환경 전력 자립이 가능하다는 점은 새만금의 가장 큰 강점이다. 이미 대규모 태양광과 풍력 발전시설이 조성돼 있어 자립형 전력망 구축이 가능하며 이는 전 세계 빅테크 기업들이 요구하는 탄소중립형 데이터센터 입지 요건에 직결된다.

또한 장기적으로 확장이 가능한 넓은 부지와 함께 항만·공항·동서남북 광역도로 등 국가 핵심 교통인프라가 동시에 구축 중이라는 점은 타 지역과 비교할 수 없는 경쟁력이라는 평가다.

여기에 더해 새만금은 이미 산업 실증이 가능한 생태계와 전문 인재를 보유하고 있는 지역이기도 하다.

이차전지, 바이오소재, K-푸드 등 다양한 첨단 산업이 집적되어 있을 뿐만 아니라 대학과 연구센터가 연계된 인재 양성·공급 기반도 탄탄하다.

단순한 데이터센터 유치를 넘어 '에너지–산업–디지털'이 융합된 미래 산업 거점으로의 도약 가능성을 입증하는 중요한 지점이다.

이재명 정부는 지역균형발전 정책의 큰 틀로 ‘5극 3특 체계’를 제시하며, 디지털‧에너지‧국방‧농생명‧항공우주 등 지역 특화 전략산업을 중심으로 거점별 기능 분산을 추진 중이다.

울산을 비롯해 일부 지역들이 AI데이터센터 유치에 성공하며 디지털 고속도로의 남동부 축이 형성되고 있는 가운데 새만금이 이 축을 채워 넣는다면 대한민국은 수도권-동남권-서부권을 잇는 3축 AI 인프라 균형 체제를 완성하게 된다.

강임준 군산시장은 “데이터산업은 수도권의 문제가 아니라 국가의 균형과 생존이 걸린 과제”라며 "군산시가 새만금을 중심으로 AI 데이터센터를 넘어서 디지털-에너지-산업이 결합된 글로벌 테스트베드 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 말했다.

