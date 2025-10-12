[포토] 추석 연휴 막바지, '가을 즐기는 시민들'
Trend news
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글
BEST 댓글
전주시, 복합스포츠타운 조성 순항…명품 스포츠산업관광도시 '눈앞'
"13일 출근이 두려워요"⋯다음 황금연휴는 언제?
추락하는 전북 주택경기…익산·군산 미분양 ‘적신호’
전주시, 전주천·삼천 명품하천 365 프로젝트 추진
에코시티~삼봉지구 과학로 확장 공사 착수⋯전주·완주 출퇴근 지옥길 개선
전북 14개 시군 '맞춤형 특례'로 지역 새 성장판 연다
'군산 새만금, AI 데이터센터 최적지'⋯균형성장 디지털 허브로 부상
새만금, 'RE100 허브' 대한민국 에너지 신도시로 변신 꾀해
전북특별자치도 민선 8기 1만 8000명 일자리 창출
[금요칼럼] 기러기 찬서리 묻은 발가락 배에 붙이고 날 때
Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr