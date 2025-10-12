이전기사
[포토] 추석 연휴 막바지, '가을 즐기는 시민들'
UPDATE 2025-10-12 17:38 (Sun)
[포토] 추석 연휴 막바지, '가을 즐기는 시민들'

조현욱 웹승인 2025-10-12 16:21 수정 2025-10-12 16:21

최장 열흘에 달한 추석 황금연휴가 막바지에 접어든 11일 김제지평선축제를 찾은 방문객들이 만개한 코스모스 꽃밭을 거닐며 가을정취를 만끽하고 있다. 조현욱 기자
최장 열흘에 달한 추석 황금연휴가 막바지에 접어든 11일 김제지평선축제를 찾은 방문객들이 푸른 하늘 아래 연날리기를 즐기며 가을정취를 만끽하고 있다. 조현욱 기자
#김제지평선축제 #벽골제 #가을 #코스모스 #연나리기
조현욱 gusdnr8863@naver.com
