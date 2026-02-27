[포토] '군산 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식' 참석한 이재명 대통령

Trend news
이재명 대통령이 27일 군산시 군산새만금 컨벤션세터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 김윤덕 국토교통부 장관과 김관영 도지사, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 참석자들과 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 군산시 군산새만금 컨벤션세터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 김윤덕 국토교통부 장관과 김관영 도지사, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 참석자들과 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 군산시 군산새만금 컨벤션세터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 정의선 현대자동차그룹 회장과 악수하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 군산시 군산새만금 컨벤션세터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 축사하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 군산시 군산새만금 컨벤션세터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 축사하고 있다. 조현욱 기자
