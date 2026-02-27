이전기사
[포토] ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅
UPDATE 2026-02-27 19:36 (Fri)
조현욱 웹승인 2026-02-27 18:33 수정 2026-02-27 18:33

이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 질문을 위해 손을 들고 있는 도민들을 바라보고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 조현욱 기자 이재명 대통령이 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 조현욱 기자 27일 전주시 전북대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 정동영 통일부 장관을 비롯한 도내 국회의원들이 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 조현욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#이재명 #타운미팅홀 #대통령 #전주
조현욱 gusdnr8863@naver.com
