이전기사
전북일보로고

[제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회] 여자부 우승 김수화 씨"상금 100만원 복지시설에 기부할 것"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-14 17:39 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 스포츠 chevron_right 스포츠일반
자체기사

[제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회] 여자부 우승 김수화 씨"상금 100만원 복지시설에 기부할 것"

오세림 웹승인 2025-10-14 17:25 수정 2025-10-14 17:34

image
'제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회' 여자부에서 우승한 김수화씨가 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

지인들과 함께 즐기기 위해 시작한 파크골프였는데 이번에는 대회까지 출전해 우승컵을 차지해 정말 기쁘다.”

14일 열린 3회 전북일보배 만경강 파크골프대회에서 여자부 1위에 완주군 파크골프협회 김수화(57)씨가 우승을 차지했다.

김 씨는 A코스에서 30, B코스에서 25, 합계 55타로 우승을 차지하며 상금 100만 원을 획득했다.

우승 상금은 사회복지시설에 기부하겠다는 뜻을 밝혔다.

파크골프를 시작한지 26개월 밖에 안됐다는 김 씨는 대회에 출전해 생애 첫 우승을 차지했다.

김 씨는 단순히 지인들과 시작했던 파크골프 매력에 빠져버렸다. 더 많은 사람들이 파크골프를 즐겼으면 좋겠다전북일보배 파크골프대회에 매년 참가 할 것”이라고 소감을 밝혔다.

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북일보배 파크골프대회 #파크골프 #전북파크골프협회
오세림 thedrift@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 스포츠뉴스
스포츠섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr