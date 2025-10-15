"완주·전주 통합 염원"⋯전주시, 주민투표 앞두고 출근길 캠페인

행안부 장관 주민투표 권고 전까지 전개

전주시와 완주전주통합추진위원회가 15일 완주·전주 통합 출근길 캠페인을 하고 있다. /전주시

완주·전주 통합을 위한 행정안전부 장관의 주민투표 권고 시기가 임박한 가운데 전주시와 민간단체가 출근길 캠페인에 나섰다.

전주시와 완주전주통합추진위원회는 15일 여의동 호남제일문네거리, 송천동 송천역네거리, 호성동 차량등록과네거리와 호성네거리 등 차량 통행이 많은 주요 교차로 4곳에서 '완주·전주 통합 출근길 캠페인'을 전개했다.

참가자들은 이날 '함께 가자, 완주·전주 올림픽 개최도시로' 등의 문구가 적힌 피켓과 현수막을 들고 완주·전주 통합의 당위성을 알렸다.

우범기 전주시장은 "완주와 전주가 함께 하면 전북의 새로운 성장엔진이 될 수 있다"며 "이번 캠페인이 시민들이 통합의 필요성에 대해 다시 한번 인식하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

이재갑 완주전주통합추진위원회 위원장도 "완주·전주 통합은 미래세대를 위한 선택이자 전북 발전을 위한 출발이 될 것"이라며 통합의 의미를 강조했다.

한편 전주시는 행정안전부 장관의 통합 주민투표 권고 전까지 출근길 캠페인을 이어갈 계획이다.

