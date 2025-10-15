완주군–전북도교육청, 제2야구장 조성 협력한다

율소리 야구장 사용료 감면 등 학생 야구 활성 업무협약 체결

완주군

완주군과 전북도교육청이 학생들의 체육활동 여건을 개선하고 학교 스포츠 기반을 강화하기 위해 손을 잡았다.

양 기관은 14일 완주군청에서 유희태 완주군수, 유정기 전북도교육청 교육감 권한대행, 김철웅 완주군 야구협회 회장 등이 참석한 가운데 청소년들이 보다 나은 체육 여건 속에서 꿈을 키울 수 있도록 학교 체육 기반을 확충하고, 지역 스포츠 인프라를 공동 활용하기 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에는 완주군 봉동읍 율소리 야구장 사용 및 사용료 감면, 2027년 완공 예정인 제2야구장 조성 협력 방안이 포함됐다.

특히 제2야구장을 조성하면서 임시 외야 펜스 설치 등 성인과 유소년이 함께 사용할 수 있는 겸용구장을 조성하고, 전북도교육청은 학생들의 안전한 경기 환경 조성을 위한 비용 지원을 약속했다.

유희태 군수는 “학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 야구를 즐기며 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “스포츠 인프라 확충을 통해 지역 체육이 발전하도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

유정기 교육감 권한대행은 “이번 협약이 학생 야구 활성화와 지역 스포츠 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 기대감을 표했다.

