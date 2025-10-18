"2036 전주올림픽 유치 응원"⋯전북기자협회, 한국기자협회 초청 전북서 전문연수

전주∙임실서 '전북올림픽 관광 로컬콘텐츠 활용 현장 전문연수'

박종현 한국기자협회장 "전주, 2036 하계올림픽 반드시 유치하길"

전북기자협회와 한국언론진흥재단 광주지사가 17일부터 이틀간 전주와 임실에서 '전북 올림픽 관광 로컬콘텐츠 활용 현장 전문연수'를 실시했다. 18일 임실 옥정호 붕어섬생태공원를 찾은 참석자들이 포즈를 취하고 있다. 전북기자협회 제공

전북기자협회와 한국언론진흥재단 광주지사가 전주와 임실에서 '전북 올림픽 관광 로컬콘텐츠 활용 현장 전문연수'를 실시했다.

이번 연수에는 한국기자협회 박종현 회장을 비롯해 충북, 강원, 제주, 광주전남, 인천경기, 대전세종충남지역 기자협회장과 사무국장 등이 참석했다.

지난 17일 첫 날 일정으로 전북특별자치도의 2036 전주하계올림픽 유치 추진 과정을 나누는 자리가 전주 글로스터호텔 웨일스홀에서 진행됐다. 전북자치도 2036하계올림픽유치단 유희숙 단장과 서배원 유치총괄과장이 2036 전주하계올림픽 유치 준비 과정 등에 대해 설명했다.

유희숙 단장과 서배원 과장은 '로컬 가치 극대화 올림픽 후보지 선정 의미'와 '지역 발전으로 이어지는 올림픽 성공 개최 전략'을 주제로 비수도권의 첫 올림픽 국내 후보지 선정 뒷이야기, 올림픽 개최에 따른 지역 발전 효과 등을 강조했다.

전북기자협회·한국언론진흥재단 광주지사 주관 '전북 올림픽 관광 로컬콘텐츠 활용 현장 전문연수'가 17일 전주시 글로스터호텔에서 진행된 가운데 유희숙 전북도 2036하계올림픽유치단장이 전주하계올림픽 유치 준비 과정을 설명하고 있다. 전북기자협회 제공

이어 박종현 한국기자협회장과 지역 기자협회장, 사무국장 등은 전주한옥마을 투어로 첫날 일정을 마쳤다.

이어 전북 방문단은 18일 오전 임실치즈테마파크와 옥정호 붕어섬생태공원을 찾아 심민 임실군수로부터 치즈를 활용한 관광 활성화 정책, 생태관광 콘텐츠 우수 사례 등에 대한 설명을 들었다.

박종현 한국기자협회장은 "전북에서 알찬 연수를 마련해 뜻깊은 시간을 보냈다"며 "전주가 2036 하계올림픽을 꼭 유치하기를 바란다"고 했다.

강정원 전북기자협회장은 "전주올림픽은 전북과 대한민국에 큰 기회이자 전환점이 된다는 생각에 이번 연수를 마련했다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지