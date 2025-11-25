KBF 바둑리그, ‘바둑 대부’ 조남철 고향 부안서 열린다

29~30일 제3경기 9~11 라운드 개최

지난 15일과 16일 강원대 태백에서 열린 6~8라운드 경기모습. 전북자치도바둑협회 제공

부안 출신의 대한민국 바둑계의 레전드 고(故)조남철 대국수의 고향에서 대한민국 바둑 최강리그가 펼쳐진다.

조남철 대국수와 이창호 국수 등을 배출한 바둑의 본고장 전북에서 열리는 대회여서 그 의미를 더한다.

전북자치도바둑협회(회장 이원득)은 25일 ‘2025 KBF(대한바둑협회) 바둑리그’ 3경기 9~11R가 오는 29일과 30일 이틀간 부안 NH농협생명 변산수련원 새만금홀에서 개최된다고 밝혔다.

이번 대회는 대한바둑협회(회장 하근율)가 주최·주관하며 문화체육관광부와 국민체육진흥공단, 전북특별자치도, 인천광역시가 후원한다.

전남과 태백 등 총 4회로 나눠 치러지는 마지막 라운드다.

전남, 충북, 부안 붉은노을, 대구광역시, 군포시, 제주 등 12개 팀이 5명씩 팀을 이뤄 풀리그로 치러진다.

현재 7승 1패를 기록중인 부안 붉은노을과 전라남도가 포스트시즌 진출에 청신호를 켰다.

리그전 이후 상위 5개 팀이 스템래더 토너먼트 방식으로 포스트시즌을 치러 최종 우승팀을 결정한다.

한 치 앞을 내다볼 수 없는 치열한 순위 경쟁이 마지막까지 손에 땀을 쥐게 할 전망이다.

이 대회는 부안군수배대회가 세미 파이널로 함께 개최돼 바둑의 고장 부안을 뜨겁게 달군다.

전북자치도바둑협회 이원득 회장은 “전국 최고 권위를 가진 최강 리그전이 부안에서 열려 기쁘게 생각한다”며 “바둑 본고장 전북의 위상을 세우고 바둑 활성화와 발전에 기여 할 것으로 기대된다”고 말했다.

오세림 기자

