전북현대, 상벌위 ‘인종차별’ 판단에 재심 청구⋯타노스 코치 사임

"오해라고 했지만"⋯전북, 연맹 상벌위 징계 관련해 재심 청구하기로 심리적 부담 느낀 타노스 코치는 올 시즌 종료 후 팀 떠나기로 결정

전북현대모터스FC는 25일 공식 사회관계망서비스를 통해 마우리시오 타리고(등록명 타노스) 코치 징계와 관련해 재심 청구를 결정했다고 밝혔다. 타노스 코치는 심리적 부담을 이유로 올 시즌 종료 후 팀을 떠나기로 했다.

앞서 타노스 코치는 경기 중 주심에 항의하는 과정에서 두 눈에 양 검지 손가락을 갖다 대는 동작으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 한국프로축구연맹 상벌위원회는 인종차별로 공식 인정하고, 출장 정지 5경기와 제재금 2000만 원 징계를 결정했다.

전북은 판정에 대한 항의일 뿐 인종차별 의도는 없다고 했지만, 위원회의 입장은 달랐다. 상벌위는 해당 손동작이 특정 인종의 외모를 비하하는 의미로 통용돼 이미 국제축구연맹(FIFA) 징계를 여러 차례 받은 행동과 일치한다고 판단했다.

이에 전북은 “구단은 재심 절차를 통해 보다 객관적이고 균형 잡힌 판단이 이뤄지기를 기대한다. 타노스 코치가 불명예스러운 상황에서 하루빨리 벗어나고 K리그와 대한민국 축구에 대한 기억이 쓰라린 아픔으로 남지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 표명했다.

현재 심리적 어려움으로 고통을 호소하고 있는 타노스 코치는 고민 끝에 사임 의사를 전한 것으로 알려졌다.

그는 “지금의 저는 지속적으로 해명했던 모든 상황의 맥락, 문화적 표현과 의미를 무시당한 채 단 한 번의 오해로 ‘자칭' 권위자들로부터 인종차별 행위자라는 오명을 입게 됐다”고 말했다.

그러면서 “저의 삶은 국적과 인종을 떠나 축구인으로서 안전하고 존중과 평화, 법 앞의 평등이 있는 곳에서 계속돼야 하기에 슬픈 마음을 안고 이번 시즌 종료 후 이곳을 떠나기로 했다”며 “성공과 역사를 함께 할 수 있었던 구단과 선수들에게 감사를 전하고, 변함없는 응원을 보내 주신 팬들에게도 정말 고맙다. 잊지 않겠다"고 했다.

