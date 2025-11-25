[기고] 배움은 나를 살리고, 남을 살립니다

이병희 응급처치강사봉사회 회장

우리는 종종 ‘배움은 자신을 성장시킨다’고 말한다. 하지만 진정한 배움은 나를 넘어 누군가에게 도움이 될 때 더 깊어지는 법이다. 심폐소생술(CPR)은 그 대표적인 예다. 한 번 배운 기술이 누군가의 인생을 되살릴 수 있는 힘이 되기 때문이다.

심정지는 예고 없이 찾아온다. 질병관리청 통계에 따르면 우리나라에서는 매년 약 3만 명이 급성심장정지로 쓰러진다. 생존율은 여전히 10건 중 1건에도 미치지 못하며, 특히 병원 밖 가정이나 공공장소에서 발생한 경우에는 더욱 낮다. 전체 환자의 절반가량이 가정 내에서 쓰러지지만 구급대가 현장에 도착하기까지는 평균 7분이 걸린다. 뇌세포는 단 4분만 산소 공급이 끊겨도 회복이 어렵다. 결국 생명을 지키기 위해서는 전문 인력의 구조 활동이 시작되기 전 주변 사람이 얼마나 빠르게 대처하느냐가 관건이다.

심폐소생술은 생각보다 단순하다. 의식이 없고 숨이 멎은 사람이라면 119에 신고하고, 가슴을 강하고 빠르게 눌러야 한다. 자동심장충격기(AED)가 있다면 안내 음성에 따라 차분히 사용하면 된다. 단 몇 분의 행동이 한 사람의 생명을 살릴 수 있다. 그러나 여전히 많은 이들이 망설인다. 오래전 학교에서 형식적으로 배웠던 이론이나 희미하게 남은 기억만으로 시행한 심폐소생술이 환자를 더 위험하게 만들지 않을까 하는 두려움 때문이다. 실제로 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행하면 생존 가능성이 2~3배 높아지지만, 정작 이를 시도한 일반인은 전체의 3분의 1도 되지 않는다. 그렇지만 결국, 심폐소생술만이 생명을 지킬 수 있는 가장 확실한 방법이다. 심폐소생술과 자동심장충격기(AED) 사용법 교육은 더 이상 선택이 아니라, 모두가 갖춰야 할 기본 소양이자 생명안전의 출발점이다.

심폐소생술과 자동심장충격기(AED) 교육은 대한적십자사를 통해 전국 각지에서 꾸준히 이어지고 있다. 교육에 참여한 이들은 한결같이 말한다. “처음엔 무서웠지만, 이제는 누군가 쓰러져도 도와줄 수 있겠다는 자신감이 생겼다”고.

한 번의 배움이 생명을 살리고, 그 경험이 또 다른 배움으로 이어진다. 실제로 이러한 배움이 생명을 살린 사례도 이어지고 있다. 전북 부안에서는 적십자 봉사원이 심폐소생술 교육을 통해 쓰러진 어르신의 생명을 구했고, 경기와 울산지사에서도 응급처치 강사가 즉각적인 조치로 생명을 살려 표창을 받았다. 이들의 공통점은 ‘배움이 행동으로 이어졌다는 것’이다. 즉 교육이 한 사람의 생명을 바꾸는 기적을 만든 셈이다.

심정지는 언제, 어디서나 발생할 수 있다. 버스정류장, 사무실, 혹은 가족의 식탁 앞에서도 말이다. 그래서 심폐소생술은 선택이 아니라 시민 모두의 의무이며, 그 시작은 한 번의 배움이다. 배움은 결국 행동으로 완성된다. 누군가를 살리고자 하는 마음이 이어질 때, 우리 사회는 더 안전해진다. 대한적십자사는 그 마음의 가치를 믿으며 누구나 안전을 배울 수 있는 교육의 문을 열어두고 있다. 오늘 당신의 배움이 내일 누군가의 심장을 다시 뛰게 할 것이고 그 생명이 또 다른 희망이 되어 돌아올 것이다. 가까운 날, 단 몇 시간만 투자해 심폐소생술 교육을 받아보자. 그 한 걸음이 생명을 살릴 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지