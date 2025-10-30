이전기사
UPDATE 2025-10-30 21:37 (Thu)
[2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회] 프로부 전민규, 4언더파 68타로 우승

오세림 웹승인 2025-10-30 18:24 수정 2025-10-30 18:24

- 4언더파 68타로 우승

2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회 프로부에서 우승을 차지한 전민규 프로

“좋은 골퍼들과 함께 즐거운 게임을 즐길 수 있어서 행복한 하루였습니다.”

30일 전주 샹그릴라 컨트리클럽에서 열린 전북일보 주최 ‘2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회’에서 프로부 우승은 전민규 프로에게  돌아갔다.

지난 2023년 프로에 입문한 전민규 프로는 각종 메이져급 대회에서 상위권에 랭킹되고 있다.

이번 대회에서는 4언더파 68타의 기록으로 우승했다.

전 프로는 “그린이 까다롭고 홀컵이 라이에 위치해 길게 치지 말고 잛게 치자는 전략으로 타수를 줄일 수 있었다”며 “전체적으로 관리가 잘된 골프장에서 라운딩 할 수 있어서 즐거웠고, 이번 대회를 통해 개인적으로 하기 힘든 이웃돕기에도 동참할 수 있어 더욱더 뜻깊은 대회였다”고 우승 소감을 전했다.  

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#골프대회 #전북일보 #프로암대회
오세림 thedrift@jjan.kr
